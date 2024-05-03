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السلطات العمانية تطلق سراح الكاتب “أبو علي البرعمي”.. هذا ما حدث معه في المعتقل

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السلطات العمانية تطلق سراح الكاتب "أبو علي البرعمي"

وطن – كشف “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وفقا لتقارير موثوقة وصلته أن الكاتب والناشط العماني محمد على بخيت (أبو علي البرعمي)، قد تم إطلاق سراحه، بعد تبرئته من التهم الموجهة ضده.

وكانت قوات الأمن بمدينة صلالة، وبتاريخ 7 مارس 2024، قامت باعتقال أبو علي البرعمي واحتجازه في مكان مجهول.

ووقتها أكدت بعض التقارير المحلية أنه قد تم احتجازه في إحدى السجون التابعة للقسم الخاص بقيادة الشرطة العُمانية بمحافظة ظفار. الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي الذي أصدر أمر اعتقاله.

وبحسب التقرير فإنه بتاريخ 30 مارس 2024، قررت المحكمة الابتدائية في مدينة صلالة تبرئته من التهم المزعومة الموجهة ضده، والتي تركزت حول تشويه صورة الحكومة وتوجيه الانتقادات المهينة لوزرائها، والمرتبطة بما نشره من آراء شخصية على منصات التواصل.

والبرعمي هو ناشط وكاتب معروف في سلطنة عمان، ومن بين الكتب التي قام بإعدادها “رجال من ظفار”، وهو كتاب قيم يتناول سيرة وحياة رجال من صميم المجتمع الظفاري العماني.

سبب اعتقال أبو علي البرعمي

وكان أبو علي البرعمي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، صورة وزير الاقتصاد وعلق عليها “بأنه لا يصلح أن يكون وزيراً.”

وفي 3 مارس 2024، وفي تعليقٍ له على خبر مفاده أن عُمان هي من أكثر البلدان الخليجية إنتاجاً للثروة السمكية، نشر ما يلي، “ما هو وجه السرور في هذا الخبر؟! لدينا شركة أسماك وطنية أصابها الجرب والخرس منذ أكثر من 30 سنة برغم توفر كل أسباب النجاح!!”

ورحب “مركز الخليج لحقوق الإنسان” بإطلاق سراح الكاتب والناشط محمد على بخيت (أبو علي البرعمي)، كما دعا الحكومة العُمانية لحماية حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

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كذلك دعا المركز لضمان حماية الحريات العامة للمواطنين في سلطنة عمان.

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