السعودية تواصل هوايتها المفضلة وتعدم 2 مواطنيها في غضون ساعات قليلة

وطن – أعلنت السلطات السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على “خيانة وطنه” – وفق إدعائها – وذلك في ثاني إعدام تنفذه المملكة في قضايا مماثلة في يوم واحد “الخميس”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، ورد فيه إنه “على ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض على يحيى بن علي بن حسن هزازي – سعودي الجنسية – لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي”، وفق زعمها.

تنفيذ حُكم القتل بجانٍ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي. pic.twitter.com/bcxhKFKDKJ — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 2, 2024

وأضاف البيان: “انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المُجرَّمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم بمنطقة الرياض”.

وأضافت: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت الخميس أيضا، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على “خيانة وطنه”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، ورد فيه: “على ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض على عبدالله بن عبدربه الزهراني – سعودي الجنسية – لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه تهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً وتأييده للفكر الإرهابي”.

تنفيذ حُكم القتل بجانٍ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه تهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً وتأييده للفكر الإرهابي. pic.twitter.com/ZjqjmwOo4t — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 2, 2024

وتابعت: “انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم الخميس بمنطقة الرياض”.

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انتقادات للسعودية

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا للعقوبة في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.

وأعدمت السعودية في العام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما أن الرقم القياسي سجلته في 2019 حين أعدمت 187 شخصا.

وفيما وُصفت السعودية بأنها إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم، فقد وثقت منظمة العفو الدولية العديد من الحالات التي حكمت فيها السلطات على أشخاص بالإعدام، لأسباب مختلفة تتراوح بين نشر بضع تغريدات وجرائم تتعلق بالمخدرات، في أعقاب محاكمات بالغة الجور كانت قاصرة كثيرا عن الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.