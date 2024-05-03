إيران تكشف معلومات دقيقة عن هجومها الواسع على إسرائيل.. لم تُذكر من قبل

وطن – كشفت إيران، عن أنواع الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها في الهجوم الذي شنته على إسرائيل مؤخرا، والذي جاء ردا على ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وقال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء علي بلالي، إنّ طهران استخدمت صواريخ “غدر” و”عماد” و”خيبر” في هجومها الأخير على إسرائيل، بالإضافة إلى طائرة مسيرة من طراز “شاهد – 136” .

وأضاف في مقابلة مع قناة “سي إن إن” الأمريكية، أن دقة القذائف تبلغ أقل من 5 أمتار، ومدى الصواريخ “غدر” و”عماد” يصل إلى أكثر من 1600 كيلومتر، كما أنهما قادران على حمل رؤوس حربية تزن بين 450 و500 كيلو غرام.

أما بالنسبة لصاروخ “خيبر”، قال بلالي إن قدرته على حمل الرؤوس الحربية تصل إلى حوالي 320 كيلوغراما.

في سياق متصل، أفادت “سي إن إن” بأن الولايات المتحدة تعتبر ترسانة الصواريخ الإيرانية هي الأكبر في الشرق الأوسط. ومن جهتها تؤكد طهران أنّ برنامجها الصاروخي هو دفاعي بحت.

حديث عن إنجازات غير معلنة

وصرح مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: “هناك إنجازات لم يعلن عنها بعد، نحن مستقلون من حيث الحفاظ على دفاعاتنا. وقد أحرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال وسنواصل تطويره”.

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وبحسب الجنرال بلالي، استخدمت بلاده طائرة مسيرة من طراز “شاهد – 136” في الهجوم الأخير على إسرائيل.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقالت طهران إن الهجوم يأتي للرد على “العديد من الجرائم، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق ومقتل عسكريين إيرانيين.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الهجمات على إسرائيل استهدفت منشآت عسكرية، في حين أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض 99% من القذائف الإيرانية، مبينة تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية لأضرار طفيفة.