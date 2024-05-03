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إطلالة منى السيسي شقيقة الرئيس المصري بحفل زفاف ابنتها تحدث ضجة (فيديو)

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إطلالة منى السيسي شقيقة الرئيس المصري بحفل زفاف ابنتها تحدث ضجة

وطن – موجة جدل واسعة شهدتها منصات التواصل في مصر، عقب تداول صور ومقاطع مصورة وثقت جانبا من حفل زفاف ابنة شقيقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تسببت إطلالة منى السيسي والدة العروس بضجة كبيرة.

الفرح الذي أقيم قبل يومين بفندق “JW Marriott” بالتجمع الخامس وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، أظهر منى السيسي في حفل زفاف ابنتها أميرة، وهي ترتدي فستان باهظ الثمن ومجوهرات لافتة، فضلا عن تغير ملامحها بالكامل في إطلالة فجرت الجدل.

وعقد النشطاء مقارنة ساخرة بين صور قديمة لشقيقة السيسي “منى”، وشكلها الحالي الذي يبدو أنه ناتج عن عدة عمليات تجميل، فضلا عن مظاهر الثراء الفاحش الذي ظهر عليها فجأة.

حفل زفاف أميرة ابنة منى السيسي

وظهرت الفنانة لطيفة وهي تحيي حفل زفاف ابنة شقيقة السيسي، وتراقص العروسين.

كما ظهر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع إلى جانب منى السيسي، أبرزهم نبيلة عبيد ويسرا.

ويشار إلى أن عقد القران تم قبل حفل الزفاف في نطاق أسري، وحضره عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار عامر، في دار الدفاع الجوي.

وظهر الداعية المصري المقرب من النظام خالد الجندي، وهو يقوم بمهمة عقد القران وإشهار الزواج.


وكان ضمن الحضور أيضا المستشار عمر مروان وزير العدل وشقيقته مها مروان، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة.

يسرا ونبيلة عبيد ولطيفة ضمن الحضور

ومن أبرز الفنانين الحضور بحفل زفاف أميرة ابنة منى السيسي كانت الفنانة يسرا، نبيلة عبيد، والمطربة لطيفة التي غنيت للعروسين أشهر أغانيها.

ومن الإعلاميين حضر كلا من سهير شلبي، نجاه العسيلي، سهير جودة ومفيدة شيحة.

كما شارك بإحياء حفل زفاف ابنة شقيقة السيسي، المطرب محمد حماقي والمطرب الشعبي محمود الليثي.

وتحيط أسرة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وحياتهم سرية كبيرة، ونادرا ما تخرج لقطات مسربة لمناسبات أسرة السيسي، ودائما ما تثير هذه اللقطات الجدل بسبب مظاهر الثراء الفاحش التي تستعرضها أسرة السيسي الذي يطالب المصريين بالتقشف وتحمل الفقر.

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إطلالة منى السيسي شقيقة الرئيس المصري بحفل زفاف ابنتها تحدث ضجة

إطلالة منى السيسي شقيقة الرئيس المصري بحفل زفاف ابنتها تحدث ضجة (فيديو)

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