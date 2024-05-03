إطلالة منى السيسي شقيقة الرئيس المصري بحفل زفاف ابنتها تحدث ضجة (فيديو)

وطن – موجة جدل واسعة شهدتها منصات التواصل في مصر، عقب تداول صور ومقاطع مصورة وثقت جانبا من حفل زفاف ابنة شقيقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تسببت إطلالة منى السيسي والدة العروس بضجة كبيرة.

الفرح الذي أقيم قبل يومين بفندق “JW Marriott” بالتجمع الخامس وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، أظهر منى السيسي في حفل زفاف ابنتها أميرة، وهي ترتدي فستان باهظ الثمن ومجوهرات لافتة، فضلا عن تغير ملامحها بالكامل في إطلالة فجرت الجدل.

منى السيسي

قبل و بعد ماقالو لأخوها بلحة خد دي😏 pic.twitter.com/WGX3Nbj1oT — 💔رحيل💔 (@rahelazez422) May 2, 2024

وعقد النشطاء مقارنة ساخرة بين صور قديمة لشقيقة السيسي “منى”، وشكلها الحالي الذي يبدو أنه ناتج عن عدة عمليات تجميل، فضلا عن مظاهر الثراء الفاحش الذي ظهر عليها فجأة.

طب #خد_دي ⬇️

بعد فيديو فرح بنت الهزاز مصطفي مدبولي شاهدوا اخت #السيسى في فرح بنتها _من حارة اليهود ( حدف) وماعرفتش تظبطها كويس وتعمل نفسها بنت اكابر _ياولاد الحرامية يالصوص يامعفنين pic.twitter.com/uahXBpVyx7 — 🌺هند المصرية🧎‍♀️ (@hind_selim22) May 1, 2024

حفل زفاف أميرة ابنة منى السيسي

وظهرت الفنانة لطيفة وهي تحيي حفل زفاف ابنة شقيقة السيسي، وتراقص العروسين.

كما ظهر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع إلى جانب منى السيسي، أبرزهم نبيلة عبيد ويسرا.

النجمة #لطيفة من أحدث ظهور لها برفقة السيدة منى السيسي بحفل زفاف ابنتها ❤️ pic.twitter.com/JfajxwiJVe — 𝓜𝓸𝓭𝓪 (@m7moudlatifa) April 27, 2024

ويشار إلى أن عقد القران تم قبل حفل الزفاف في نطاق أسري، وحضره عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار عامر، في دار الدفاع الجوي.

وظهر الداعية المصري المقرب من النظام خالد الجندي، وهو يقوم بمهمة عقد القران وإشهار الزواج.

يسرا ونبيلة عبيد ولطيفة ضمن الحضور

وكان ضمن الحضور أيضا المستشار عمر مروان وزير العدل وشقيقته مها مروان، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة.

ومن أبرز الفنانين الحضور بحفل زفاف أميرة ابنة منى السيسي كانت الفنانة يسرا، نبيلة عبيد، والمطربة لطيفة التي غنيت للعروسين أشهر أغانيها.

#لطيفة برفقة #يسرا من ليلة امس حفل زفاف بنت السيدة منى السيسي شقيقة رئيس مصر 🖤 pic.twitter.com/UQ6KwujPfP — 𝓜𝓸𝓭𝓪 (@m7moudlatifa) April 27, 2024

ومن الإعلاميين حضر كلا من سهير شلبي، نجاه العسيلي، سهير جودة ومفيدة شيحة.

"

الفلوس دي رهيبة!! بتسوى الهوايل

وبذات لما تكون فلوس حرااام!! 😂 منى السيسى قبل وبعد ماقالولة خُد دى 😂😂 pic.twitter.com/LNs8zJSUO8 — صدى🇵🇸🔻✌ (@najla1391335) May 3, 2024

كما شارك بإحياء حفل زفاف ابنة شقيقة السيسي، المطرب محمد حماقي والمطرب الشعبي محمود الليثي.

وتحيط أسرة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وحياتهم سرية كبيرة، ونادرا ما تخرج لقطات مسربة لمناسبات أسرة السيسي، ودائما ما تثير هذه اللقطات الجدل بسبب مظاهر الثراء الفاحش التي تستعرضها أسرة السيسي الذي يطالب المصريين بالتقشف وتحمل الفقر.