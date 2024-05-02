مصريان تلقفا زوجة حاولت الانتحار من الرابع.. إصابات مميتة لهما وهي لم تُخدش (فيديو)

وطن – شهدت محافظة الشرقية في مصر حادثة خطيرة وثقت بالفيديو وأثارت ضجة كبيرة، لمحاولة زوجة الانتحار من شرفة منزلها بالدور الرابع، وقيام شبان بالأسفل بمحاولة إنقاذها “عبر التقاطها بأيديهم” ما تسبب لهم بإصابات خطيرة جدا، ونجت هي من موت محقق بنفس الوقت.

وفي التفاصيل التي تظهر من المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة، يظهر مجموعة من الأشخاص أسفل عقار وهم في حالة فوضى وربكة وينظرون للأعلى وسط ترقب لسقوط شيء.

مشهد مروع لمحاولة انتحار سيدة.. شابان تلقفانها

ليتضح أن هناك سيدة تحاول الانتحار بعد مشاجرة مع زوجها، حيث صعدت للشرفة وقامت بإلقاء نفسها من الدور الرابع، إلا أنها علقت بـ”حبل الغسيل” وتدلت.

ووقف عدد من الشباب بالأسفل يترقبون سقوطها في محاولة منهم لالتقاطها بالأيدي وتخفيف الصدمة.

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وهو ما حدث بالفعل وتلقفها شابان حيث نجت السيدة “ولم تصب بخدش”، فيما تعرض الشابين ممدوح إسماعيل، ومجدي زكريا، لإصابات خطيرة جراء وزن السيدة وقوة الصدمة التي امتصاها بجسديهما.

https://fb.watch/rPKfK30t-o/

إصابات بالغة للشابين

وتم نقلهما مع السيدة لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي في محافظة الشرقية، وتبين إصابتهما بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تحويلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كسور مضاعفة في الساق اليسرى وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد أصابت “ممدوح” وإصابات بالغة حدثت لـ “مجدي”، كانت مُحصلة شهامتهما ونجاح مساعي كلٍ منهما لإنقاذ السيدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الشرقية بلاغا بالحادث من المستشفى، واتخذت الإجراءات اللازمة وبدأت في التحقيق بالواقعة التي قلبت مواقع التواصل في مصر.

وكانت دراسات كشفت عن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر جراء الخلافات الأسرية، الناتجة بالأساس عن تردي الوضع المعيشي وضيق الحال الذي بات يعاني منه غالبية الشعب المصري، بسبب الأزمة الاقتصادية الكارثية التي تسبب بها نظام عبد الفتاح السيسي، ولا يزال يفاقمها بسياساته الفردية.