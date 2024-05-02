الرئيسية » حياتنا » مشهد تأثير حبة الفياغرا في فيلم “شهر زي العسل” يفجّر غضب الكويتيين! (شاهد)

مشهد تأثير حبة الفياغرا في فيلم “شهر زي العسل” يفجّر غضب الكويتيين! (شاهد)

بقلم
فيلم شهر زي العسل

أثار مشهد يدور حول تأثير حبة الفياغرا، في فيلم “شهر زي العسل”، جدلاً واسعاً بين الكويتيين، ووصفوا العمل بأنه “فن هابط”، مطالبين بمعاقبة الممثلين .

ويظهر في المشهد، بطلا الفيلم، الفنان محمود بوشهري والفنانة نور الغندور، التي تتناول حبة “فياغرا” بعد خجل زوجها من كشف نوع ذلك الدواء، واضطراره للقول كذبًا أنه مسكن للصداع.

واعتبروه مغرّدون كويتيون المشهد مسيئًا للعادات والتقاليد الاجتماعية في البلد، وربطوا بينه وبين مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي عرض في رمضان الماضي، وواجه اتهامات مماثلة بالإساءة للعادات والتقاليد المحافظة، قبل معاقبة نجومه.

وينقسم الكويتيون بشأن “شهر زي العسل”، حيث أبدى بعضهم إعجابه بالفيلم، ووصفوه بالرومانسي والكوميدي والخفيف، مع إشادة بأداء الفنانة الغندور فيه، واعتبروا قصته هادفة، ويحث على الزواج التقليدي بعيدًا عن قصص الحب قبل الزواج.

شهر زي العسل
شهر زي العسل

فيما انتقد فريق آخر الفيلم كليًّا، وقالوا إنه لا يراعي العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي، مذكرين بما تسبب به مسلسل “زوجة واحدة تكفي” من انتقادات واسعة للسبب ذاته، وكان أيضًا باللهجة الكويتية رغم كون أبطاله غير كويتيين، على حد قولهم.

تحرك قانوني 

وبعد مرور أيام قليلة على بدء عرضه على منصة “نتفليكس”، تعهد المحامي الكويتي، هاني حسين، قبل يومين، باللجوء للنيابة العامة.

وقال حسين: “بعد الاطلاع شخصيا على بعض مقاطع الفيلم.. الفاشل، وهو من بطولة محمود بوشهري ونور الغندور، سيتم تقديم شكوى إلى النيابة العامة يوم الأربعاء القادم، لمخالفة الفيلم للعادات والقيم الإسلامية والاجتماعية التي جبل عليها المجتمع الكويتي”.

وفيلم “شهر زي العسل” من تأليف الكاتب المصري إياد صالح، وإنتاج اللبناني جمال سنان، وإخراج إيلي السمعان، إلا أنه مقدم باللهجة الكويتية عبر بطليه الفنانة المصرية نور الغندور والإيراني محمود بوشهري.

قد يعجبك أيضاً

فيلم شهر زي العسل

مشهد تأثير حبة الفياغرا في فيلم “شهر زي العسل” يفجّر غضب الكويتيين! (شاهد)

"مصاص دماء الفلسطينيين".. موكب العرجاني بسيناء ينافس السيسي وجدل

“مصاص دماء الفلسطينيين”.. موكب العرجاني بسيناء ينافس السيسي وجدل! (فيديو)

الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي من طليقته اليونانية تضع طفلتها الأولى وتكشف عن اسمها

الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي من طليقته اليونانية تضع طفلتها الأولى وتكشف عن اسمها (شاهد)

انتشار صورة حليمة بولند خلف القضبان بعد القبض عليها

حليمة بولند خلف القضبان بعد القبض عليها .. شاهد الصورة التي أثارت الجدل!

"بابلو إسكوبار المغرب".. منير الرماش يغادر السجن بعد 20 عاما.. قضيته فضحت "حيتان الدولة"

“بابلو إسكوبار المغرب”.. منير الرماش يغادر السجن بعد 20 عاما.. قضيته فضحت “حيتان الدولة”

وفاة طحنون بن محمد.. "رفيق الشيخ زايد"

سبب وفاة طحنون بن محمد.. من هو “رفيق الشيخ زايد” الذي حمل الرئيس نعشه؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior