مشهد تأثير حبة الفياغرا في فيلم “شهر زي العسل” يفجّر غضب الكويتيين! (شاهد)

أثار مشهد يدور حول تأثير حبة الفياغرا، في فيلم “شهر زي العسل”، جدلاً واسعاً بين الكويتيين، ووصفوا العمل بأنه “فن هابط”، مطالبين بمعاقبة الممثلين .

ويظهر في المشهد، بطلا الفيلم، الفنان محمود بوشهري والفنانة نور الغندور، التي تتناول حبة “فياغرا” بعد خجل زوجها من كشف نوع ذلك الدواء، واضطراره للقول كذبًا أنه مسكن للصداع.

واعتبروه مغرّدون كويتيون المشهد مسيئًا للعادات والتقاليد الاجتماعية في البلد، وربطوا بينه وبين مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي عرض في رمضان الماضي، وواجه اتهامات مماثلة بالإساءة للعادات والتقاليد المحافظة، قبل معاقبة نجومه.

وينقسم الكويتيون بشأن “شهر زي العسل”، حيث أبدى بعضهم إعجابه بالفيلم، ووصفوه بالرومانسي والكوميدي والخفيف، مع إشادة بأداء الفنانة الغندور فيه، واعتبروا قصته هادفة، ويحث على الزواج التقليدي بعيدًا عن قصص الحب قبل الزواج.

فيما انتقد فريق آخر الفيلم كليًّا، وقالوا إنه لا يراعي العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي، مذكرين بما تسبب به مسلسل “زوجة واحدة تكفي” من انتقادات واسعة للسبب ذاته، وكان أيضًا باللهجة الكويتية رغم كون أبطاله غير كويتيين، على حد قولهم.

الدراما الكويتيه الى اين ؟! الدراما الخليجيه دايم قريبه لقلوب الجميع لانه تشبهنا وتتكلم عن واقعنا . بس فلم " شهر زي العسل " مشاهده لا تصلح ابداً ، اول شي متزوج اخته بعدين يتساهل بحبوب ع اساس انه مسكن !! والله الواحد صار يتفشل ، وحذر ع اطفاله ومراهقين بيته من الدراما العربيه… pic.twitter.com/wEiWjYoUIU — ᷂هـيلين (@HLN995) May 1, 2024

بغض النظر إذا فيلم شهر زي العسل حلو او لا.. زين او مو زين … يمثل عاداتنا او لا يمثل عاداتنا.. هذي الصوره حق اللي يقول ان الفيلم ما له شغل بالكويت ولا هو يمثل الكويت ولا له علاقه بالكويت بأول كادر بالفيلم تطلع هاللقطه 🤔 pic.twitter.com/sUETOexRdB — محمد (@Mohammadmvc) April 30, 2024

توني خلصته والفلم زي العسل فلم خفيف لطيف وفيه مشاهد كوميديه تضحك الفلم مختلف غير تقليدي ينضم إلى قائمة الافلام المقربة لقلبي #شهر_زي_العسل pic.twitter.com/9ZmBTSFvxG — salman (@salmanco28) April 29, 2024

تحرك قانوني

وبعد مرور أيام قليلة على بدء عرضه على منصة “نتفليكس”، تعهد المحامي الكويتي، هاني حسين، قبل يومين، باللجوء للنيابة العامة.

وقال حسين: “بعد الاطلاع شخصيا على بعض مقاطع الفيلم.. الفاشل، وهو من بطولة محمود بوشهري ونور الغندور، سيتم تقديم شكوى إلى النيابة العامة يوم الأربعاء القادم، لمخالفة الفيلم للعادات والقيم الإسلامية والاجتماعية التي جبل عليها المجتمع الكويتي”.

وفيلم “شهر زي العسل” من تأليف الكاتب المصري إياد صالح، وإنتاج اللبناني جمال سنان، وإخراج إيلي السمعان، إلا أنه مقدم باللهجة الكويتية عبر بطليه الفنانة المصرية نور الغندور والإيراني محمود بوشهري.