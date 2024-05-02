لأول مرة.. “سرايا الأشتر” البحرينية تقصف أهدافا في إسرائيل.. والملك يتبرأ من الهجوم (فيديو)

وطن – نشرت جماعة تطلق على نفسها اسم “سرايا الأشتر” فيما يُعرف بـ “المقاومة الإسلامية في البحرين” مشاهد قالت إنها توثق استهداف مقر الشركة المسؤولة عن النقل البري بالكيان الصهيوني تراك نت –Trucknet في إيلات المحتلة بالطيران المسيّر، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.

و TruckNet، هي شركة شحن لتشغيل خط من ناقلات الوقود من الموانئ بالأراضي المحتلة إلى الدول العربية.

وقالت الجماعة المزعومة “سرايا الأشتر” في بيان لها إنها استهدفت مقر شركة النقل البري الصهيونية “Trucknet” في مدينة إيلات المحتلة، يوم الثلاثاء 27 إبريل، “بطائرات مسيرة” دعما للقضية الفلسطينية ودعماً للشعب الفلسطيني في غزة.

فيديو سرايا الأشتـ ر البحرينية تعلن استهداف هدف حيوي في عمق الكيان الصهـ يوني بالطيران المسيّر. pic.twitter.com/cwvIUsqFLk — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) May 2, 2024

وأضاف البيان ما نصه: “المقاومة الإسلامية في البحرين مستمرة في التحرك. ولن توقف عملياتها حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة”.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” الطائرة المسيرة الرابضة خارج ما يعتقد أنه مكتب للسرايا ويظهر علم “سرايا الأشتر” التي تعرف نفسها بأنها المقاومة الإسلامية في البحرين ـ شديد الشبه بعلم حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق ـ ويبدو أحد عناصر السرايا وهو يلصق صورة عدد من قتلاه على أحد أجنحة المسيرة.

لأول مرة في تاريخ الصراع.. المقـ,اومة الاسـ,لامية في #البحرين "سرايا الأشتر": نعلن عن استهداف مقر الشركة المسؤولة عن النقل البري بالكـ,يان (تراك نت – Trucknet) في مدينة أم الرشراش في #فلسطين المحـ,تلة (إيلات) بواسطة الطيران المسيّر دعما للقضية الفلسطينية ونصرة لشعبنا المقـ,اوم… pic.twitter.com/p56yfKSeY3 — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 2, 2024

ويقوم عنصر آخر بتجهيز توصيلات المسيرة التي تظهر على قاعدة فوق تلة ترابية ثم يتم إطلاقها لتبدو وهي تحلق تاركة خلفها كتلة من النار وسط صيحات “الله أكبر”.

أول تعليق رسمي وتبرؤ من الهجوم

ولم يتم التعرف على مكان الإطلاق فيما علقت السلطات البحرينية بأن السرايا المذكورة مصنفة على قوائم الإرهاب وتمارس نشاطاتها خارج البحرين.

وجاء ذلك بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، حيث نقلت عن المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني قوله: سرايا الأشتر منظمة إرهابية تمارس أنشطتها خارج مملكة البحرين.

وجاء في نص البيان أيضا:”مملكة البحرين سبق وأن قامت بتصنيف ما يسمى (سرايا الأشتر) تنظيمًا إرهابيًا، كما قامت دول عدّة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بتصنيف تلك المنظمة كيانًا إرهابيًا.”

Trucknet هي الشركة الإسرائيلية المسؤولة عن تتبع الشاحنات وتحديد مساراتها. أسسها رجل الأعمال الإسرائيلي حنان فريدمان عام 2014، في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

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وهي مدرجة في بورصة تل أبيب، ويتداول سهمها بقيمة سوقية تبلغ حوالي 35 مليون شيكل.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن لها مكاتب في عدة دول من بينها فرنسا وإسبانيا ورومانيا، ولها موقعان في إسرائيل، تل أبيب وإيلات.

كما أنها تعمل في بعض دول الخليج العربية.

وقبل أسابيع، هددت ميليشيا ألوية الوعد الحق، التي تطلق على نفسها اسم “أبناء الجزيرة العربية” ويعتقد أن لها علاقات بالميليشيات في العراق مثل كتائب حزب الله، بضرب المنشآت العسكرية الأمريكية في الكويت والعراق، والإمارات نتيجة الدعم الأمريكي لإسرائيل طوال الحرب.