فيديو مروع يوثق لحظة انهيار سقف مسجد جامعة الملك فهد بالسعودية

وطن – وثّق مقطع فيديو لحظة سقوط سقف للتوسعة الخارجية لجامع الظهران القديم الواقع داخل حرم جامعة الملك فهد في الظهران بالمنطقة الشرقية في السعودية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح.

وأظهر الفيديو، الذي وُصف بالمروع، لحظة انهيار السقف، دون أن يظهر أحد في المكان، فيما من غير المعروف ما إذا كانت الحادثة تسببت في سقوط ضحايا.

نتيجة #امطار_الشرقيه هذا اليوم الأربعاء .. سقوط سقف ( الشينكو ) للتوسعة الخارجية لـ #جامع_الظهران القديم الواقع داخل حرم جامعة الملك فهد. علما ان المنطقة التي يغطيها الشينكو كانت ساحة خارجية قبل اكثر من ٢٠ سنة، وتم تهيئة هذه الساحة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين@khobar_history pic.twitter.com/p74gvOYvy6 — ياسر السيف (@Yasser_AlSaif) May 1, 2024

سوء الطقس في السعودية

وتتعرض السعودية لمنخفض جوي يتمركز في الوسط والأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية إن حالة الطقس تشهد رياحا شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وصواعق رعدية خلال اليوم الخميس.

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معلومات عن المسجد المنهار سقفه

والمنطقة التي يغطيها “الشينكو” وهو عبارة عن مجموعة ألواح معدنية، كانت ساحة خارجية للجامع قبل أكثر من 20 سنة، وتم تهيئة هذه الساحة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين.

ومسجد الظهران هو مسجد بنته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويقع المسجد في حرم الجامعة ذاتها في الظهران بالمنطقة الشرقية، وبني المسجد في عام 1393 هـ الموافق 1974 م.