سبب وفاة طحنون بن محمد.. من هو “رفيق الشيخ زايد” الذي حمل الرئيس نعشه؟

وطن – نعى إماراتيون الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتصدر اسمه محركات البحث ومواقع التواصل حيث وصفه الكثيرون بأنه كان “رفيق درب مؤسس دولة الإمارات الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان”.

وتوفي الشيخ طحنون بن محمد، أمس الأربعاء، وأقيمت صلاة الجنازة عليه، اليوم الخميس، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، بحضور قيادات الدولة وعلى رأسهم محمد بن زايد الرئيس الإماراتي.

رئيس الدولة حفظه الله يؤدي صلاة الجنازة على جثمان #طحنون_بن_محمد في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/m16xWZJn2X — مصدر (@MSDAR_NEWS) May 2, 2024

ونعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفاة عمه الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وشارك في جنازته بنفسه وظهر وهو يشارك في حمل نعشه بحسب صور الجنازة المتداولة.

محمد بن زايد ينعي وفاة عمه طحنون بن محمد

وأصدر ديوان الرئاسة الإماراتي أمس بيانا جاء فيه:”بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عمه المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.”

وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتبارا من أمس الأربعاء.

اللهم اغفر لعبدك #طحنون_بن_محمد

اللهم اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس pic.twitter.com/qaAD2qY3xy — المحامي صلاح العلاج (@SalahAlelaj) May 2, 2024

سبب وفاة رفيق درب الشيخ زايد

ومؤخرا تدهورت صحة الشيخ طحنون بن محمد الذي توفي عن 82 عاما، بشكل كبير ما استدعى نقله للمستشفى حيث بقي داخل الرعاية المركزة حتى إعلان وفاته، الأربعاء.

وفيما لم يعلن بيان وفاة الشيخ طحنون عن سبب وفاته، لفتت مصادر إلى أنه توفي بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

ووفق وسائل إعلام إماراتية كان الشيخ طحنون بن محمد من كوكبة الرجال الذين وضع فيهم الشيخ زايد ـ مؤسس الإمارات ـ ثقته المطلقة، فعينه في الحادي عشر من سبتمبر عام 1966 في أول مناصبه الرسمية بعد شهر من استلامه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

#طحنون_بن_محمد

نتقدم بالتعزية من دولة الكويت الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والى مقام حضرة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان والى اسرة ال نهيان الكرام وعائلة الفقيد والى الشيخ سلطان بن طحنون واخوانه واسرتهم الكريمة بوفاة الشيخ طحنون بن محمد ال نهيان.… pic.twitter.com/wcbfBD8RPa — د.فهد الشليمي (@Fahd_Alshelaimi) May 2, 2024

حيث قام الشيخ زايد بتعيين الشيخ طحنون رئيسا لدائرة الزراعة ورئيسًا لبلدية العين. وكان من ضمن العاملين معه على المشروع الاتحادي الذي توج في الثاني من ديسمبر عام 1971 م بإعلان دولة الإتحاد.

ووفق ما ذكر ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.شغل الشيخ طحنون قبلها منصب وزير البلديات والزراعة منذ الأول من يوليو لعام 1971، كما تم تعيينه ممثلا للحاكم في منطقة العين في يوم التاسع من أغسطس من نفس العام”.

من هو الشيخ طحنون بن محمد؟

وفي الثامن من يوليو لعام 1972 صدر مرسوم أميري يقضي بتعيين طحنون بن محمد عضواً في مجلس إدارة صندوق أبوظبي للإنماء والاقتصاد العربي (صندوق أبوظبي للتنمية حاليا)، ورئيسا لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في عام 1973″.

وفي عام 1974 أصدر مرسوم بتعيينه رئيساً لدائرة البلدية والزراعة في العين ، ومع تأسيس مجلس إدارة مؤسسة أبو ظبي للاستثمار كان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة وجددت عضويته في عام 1980.

وفي عام 1977 أصبح نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ورئيساً لدائرة الزراعة والبلديات في العين ، كما عين عضواً في المجلس الأعلى للبترول في عام 1988.

مدينة الواحات

واشتهر الشيخ طحنون بقربه وتواصله المباشر مع أهالي المنطقة الشرقية حيث أن أغلب مناصبه الرسمية وخدماته كانت تتركز على عمله في مدينة الواحات ما جعله قريباً لشؤون المواطنين فيها ومتواصلاً معهم بشكل مباشر في أفراحهم ومناسباتهم.

وهو ما دفع عدداً كبيراً من الإماراتيين إلى رثائه وتذكر جوانب إنسانية عن حياته ودوره في نهضة الإمارات الحديثة واصفين إياه بـ”رفيق زايد”.