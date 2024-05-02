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رئيس كولومبيا أحرج حكام دول التطبيع بإعلان قطع العلاقات مع إسرائيل

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رئيس كولومبيا غوستافو بيترو أحرج حكام دول التطبيع بإعلان قطع العلاقات مع إسرائيل

وطن – في خطوة لاقت احتفاء وتفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل أعلن الرئيس الكولومبي “غوستافو بيترو”، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من، اليوم الخميس، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها “بيترو” في احتفال بالعاصمة “بوغوتا” بيوم العمال العالمي الموافق، 1 مايو من كل عام، بحسب ما نقلته وسائل إعلام كولومبية.

كولومبيا تقطع العلاقات مع إسرائيل

وقال الرئيس “غوستافو بيترو”: “هنا أمامكم، تعلن حكومة التغيير برئاسة رئيس الجمهورية أننا سنقطع الخميس العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.

وعزا بيترو قرار قطع العلاقات إلى “وجود حكومة ورئيس (في دولة الاحتلال) يمارسان الإبادة الجماعية”.

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“إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية”

وأوضح أن “عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود”. وأضاف: “إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية”.

هذا ولم يصدر على الفور أي تعليق من جانب جيش الاحتلال بشأن إعلان كولومبيا قطع العلاقات معه.

وسبق أن هدد الرئيس الكولومبي بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأوقف مبيعات الأسلحة إلى تل أبيب، التي تشن منذ أكتوبر الماضي حربا على غزة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

كما طلبت كولومبيا الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، بدعوى ارتكاب الأخيرة “إبادة جماعية” في غزة.

حماس تشيد بقرار كولومبيا

من جانبها أشادت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بموقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان “نثمّن عاليًا موقف الرئيس بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

واعتبرت حماس موقف الرئيس الكولومبي انتصارًا لتضحيات الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه لمناطق في قطاع غزة مع مرور أكثر من 6 أشهر على الحرب، في حين خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة بتل أبيب وأغلقت محور أيالون الرابط بين مدن تل أبيب الكبرى، للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة المحتجزين في غزة.

وتتوقع واشنطن أن يبدأ الميناء العسكري الأمريكي عملياته، غدا الجمعة، لنقل المساعدات لغزة، مضيفا أن المساعدات قد تبدأ بالتدفق إلى الميناء العسكري الأمريكي ثم لغزة، السبت أو الأحد المقبلين.

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