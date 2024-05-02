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رئيس جامعة طهران يعين زوجة رئيس إيران في منصبين.. ما القصة؟

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جميلة علم الهدى زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وطن – أصدر رئيس جامعة طهران محمد مقيمي، قرارين بتعيين جميلة علم الهدى زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في منصبين جديدين.

وقالت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن “مقيمي” عين جميلة علم الهدى، في المجلس التنفيذي للتوظيف بكلية علوم الأسرة في جامعة طهران.

وأصدر مقيمي قرارًا ثانيًا بتعيين زوجة الرئيس الإيراني، بمنصب عضو هيئة التدريس في جامعة “الشهيد بهشتي” إحدى أهم الجامعات في طهران.

وجاء قرار التعيين خلال افتتاح كلية علوم الأسرة بجامعة طهران، بحضور كل من رئيس جامعة طهران، ونائبة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة والمرأة، أنسية خزعلي، ونائب وزير التعليم العالي قاسم عمو عابديني.

كما قام رئيس الجامعة، محمد مقيمي، بتعيين الخزعلي كعضو في هيئة التدريس وعضوا في المجلس التنفيذي للتوظيف بكلية علوم الأسرة بجامعة طهران.

زواج رئيسي من “جميلة”

يُشار إلى أنه في عام 1983، تزوجت جميلة علم الهدى من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الثامنة عشرة من عمرها، وأنجبت ابنتان.

الدكتورة جميلة علم الهدى
الدكتورة جميلة علم الهدى

وأكملت “جميلة” دراستها بعد زواجها حتى حصلت على درجة البكالوريوس في النساء والتوليد، ثم استكملت دراساتها العليا حتى نالت الدكتوراه في الفلسفة التربوية الإسلامية من جامعة تربية مدرس في إيران.

وتولت “جميلة” مسؤولية لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية، وأسست وترأست معهد دراسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة “شهيد بهشتي”.

وزوجة الرئيس الإيراني لها عدة مؤلفات تدور غالبا حول مواضيع تربوية، مثل “الفلسفة التربوية لحركة الإمام الخميني” و”النظرية الإسلامية للتنمية البشرية”.

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