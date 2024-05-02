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حليمة بولند خلف القضبان بعد القبض عليها .. شاهد الصورة التي أثارت الجدل!

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انتشار صورة حليمة بولند خلف القضبان بعد القبض عليها

بعد إلقاء المباحث الجنائية في الكويت القبض على حليمة بولند، انتشرت على مواقع التواصل، صورة ادّعى متداولوها أنّها للإعلامية بعد اعتقالها بتهمة الفسق والفجور .

حليمة بولند خلف القضبان

الصورة التي أثارت الجدل، نشرتها الإعلامية الكويتية مي العيدان على حسابها في انستغرام، وفيها تظهر حليمة بولند خلف القضبان، وعلقت عليها بالقول: “إلقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند، وإحالتها للسجن المركزي تنفيذا لحكم السجن الصادر بحقها سنتين.. القانون فوق الجميع خاصة بزمن الأمير مشعل الأحمد الصباح الله يطول بعمره”.

وتساءلت مي العيدان عن كيفية تصوير بولند من خلف القضبان وانتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: “لكن السؤال من الذي قام بتصويرها، أو كيف وصلت الصورة للسوشيال ميديا، أنا اتصدمت، أو أن الصورة قديمة”.

وتمنت الفرج لحليمة، قائلة: “الله يفك عوقها لأنها بالنهاية أم، لاحول ولا قوة إلا بالله، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض”.

حليمة بولند خلف القضبان
الصورة التي نشرتها مي العيدان (انستغرام)

وأثارت الصورة جدلا واسعا بين متابعين، فمنهم من شكك في كون الصورة تعود لبولند، مؤكدين أنها “مفبركة”، بينما أكد آخرون أنها حقيقية.

كمين القبض على حليمة بولند

وكانت صحيفة “المجلس” الإلكترونية، قالت إن المباحث الجنائية ألقت القبض على الإعلامية حليمة بولند وأحالتها للسجن المركزي تنفيذا للحكم القضائي بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية “التحريض على الفسق والفجور”.

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وأضافت أنه تم القبض على بولند “في كمين قام به رجال الأمن، حيث ضبطت بعد اختفائها لعدة أيام في منطقة العدان”.

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