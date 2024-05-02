الرئيسية » الهدهد » حسام موافي يقبل يد محمد أبو العينين.. انحناء الطبيب المصري الشهير يثير جدلا وأول رد من أسرته

حسام موافي يقبل يد محمد أبو العينين.. انحناء الطبيب المصري الشهير يثير جدلا وأول رد من أسرته

بقلم
حسام موافي يقبل يد محمد أبو العينين

وطن – أثيرت حالة واسعة من الجدل، بعد انتشار صورة للطبيب المصري الشهير حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

وهذا المشهد مأخوذ من فيديو عقد قران ابنة حسام موافي بحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس النواب.

وكان أبو العينين، يتحدث بود عن موافي، نظرا لما يقدمه من محتوى علمي وديني، علما بأن موافي يقدم برنامجا في قناة تلفزيونية يملكها أبو العينين.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض موافي على إثرها لهجوم كبير لكونه يحظى بجماهيرية كبيرة، مستنكرين تقبيله يد رجل أعمال تحت أي مسمى.

غضب واسع من حسام موافي

وصب الكثيرون غضبهم على حـسام موافي، وعبر البعض عن صدمته إزاء حقيقته التي اعتبروها ظهرت أمامهم.

في حين اعتبر البعض أن تصرف حسام موافي كان عفويا، وأنه أقبل على ذلك ردا على حديث أبو العينين عنه.

رد من أسرة حسام موافي

وردا على حالة الجدل، قال مصدر بأسرة حسـام مـوافي، إن الصورة كانت طبيعية وكانت من عقد قران ابنته “مريم” قبل أيام.

  • اقرأ أيضا:
الدكتور حسـام مـوافي في مرمى سهام المغردين بسبب فستان فرح ابنته الفاضح! (شاهد)

وأضاف المصدر، وفق وسائل إعلام محلية، أن موافي كانت تنتابه حالة من الفرحة الشديدة، وسعيد بمن شاركه تلك اللحظات، وبعد كلمة من رجل الأعمال محمد أبو العينين، تحدث فيها عن حبه لموافي، وبعد أن انتهى قبل يده دون النظر لأي شيء.

قد يعجبك أيضاً

انهيار سقف مسجد جامعة الملك فهد بالسعودية

فيديو مروع يوثق لحظة انهيار سقف مسجد جامعة الملك فهد بالسعودية

حسام موافي يقبل يد محمد أبو العينين

حسام موافي يقبل يد محمد أبو العينين.. انحناء الطبيب المصري الشهير يثير جدلا وأول رد من أسرته

حليمة بولند

متهمة بالتحريض على الفسق والفجور.. إعلام كويتي: “كمين ناجح” يوقع حليمة بولند في قبضة الأمن

نظام المهداوي يكتب: لماذا يهتف الطلبة الأمريكيون "فلسطين من النهر إلي البحر؟" وما أهمية كل هذا؟

نظام المهداوي يكتب: لماذا يهتف الطلبة الأمريكيون “فلسطين من النهر إلى البحر؟” وما أهمية كل هذا؟

عصابة في لبنان تستدرج الأطفال وتغتصبهم

“زلزال” في لبنان .. عصابة تستدرج الأطفال وتغتصبهم بمساعدة “تيك توكر” شهير! (شاهد)

حمل الأميرة رجوة

أول فيديو يظهر حمل الأميرة رجوة الحسين (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior