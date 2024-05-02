حسام موافي يقبل يد محمد أبو العينين.. انحناء الطبيب المصري الشهير يثير جدلا وأول رد من أسرته

وطن – أثيرت حالة واسعة من الجدل، بعد انتشار صورة للطبيب المصري الشهير حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

وهذا المشهد مأخوذ من فيديو عقد قران ابنة حسام موافي بحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس النواب.

للاخوة الرافضين لتصديق منشور صورة الاستاذ الدكتور حسام موافى وهو يقبل يد رجل الاعمال محمد ابو العينين، فيديو اثبات صحة الصورة فى هذا المنشور وكفى تشكيكا في كل شيء ينشر على صفحتى!!! pic.twitter.com/WQpRtDrXNs — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 1, 2024

وكان أبو العينين، يتحدث بود عن موافي، نظرا لما يقدمه من محتوى علمي وديني، علما بأن موافي يقدم برنامجا في قناة تلفزيونية يملكها أبو العينين.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض موافي على إثرها لهجوم كبير لكونه يحظى بجماهيرية كبيرة، مستنكرين تقبيله يد رجل أعمال تحت أي مسمى.

غضب واسع من حسام موافي

وصب الكثيرون غضبهم على حـسام موافي، وعبر البعض عن صدمته إزاء حقيقته التي اعتبروها ظهرت أمامهم.

انتوا بتكدبوني ليه، هذا فيديو وليس صورة د حسام موافي يقبل يد محمد أبو العينين

الموضوع بسيط د موافي رأى أن ما يحمله من علم في كفة و أبو العينين وسلطته في كفة

فكان حضور أبو العينين عقد قران ابنته شرف له وتكريم يستحق أن يقبل يده عليه وليس العكس والشيخ خالد كلبة بيمدح خصيانه ما شاء… pic.twitter.com/feze8a1p1n — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) May 1, 2024

ليست المشكلة فقط في أن يقبل من يتعامل معه الرأي العام على أنه من "العلماء" يد "رجل مال وسياسة" عليه ما عليه، لكن أيضا لأن الأخير، على ما في ماضيه وحاضره، يترك يده بلا مقاومة للأول كي يقبلها بكل هذا التبتل والامتنان.

الفيديو يقول إن محمد أبو العينين مدح كثيرا الدكتور حسام موافي… pic.twitter.com/6lGQ1wyxh4 — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) May 1, 2024

أنا قصيت اللقطة كاملة من البث المباشر، التصرف كان عفوي.. أبو العينين قعد يشكر في دكتور حسام موافي، فهو غالباً حس بالحرج من كثر الشكر، فقام باسه، وبعد ما أبو العينين قعد باس إيده بشكل عفوي جداً كتعبير عن الشكر.#حسام_موافي pic.twitter.com/lOEmKtKzTP — Ahmed Yhya (@ahmedyhya1232) May 1, 2024

ليه مستغربين من الصورة دي

ليه مستغربين ان دكتور حسام موافي يركع ويبوس ايد المجرم محمد ابو العينيين

الي يأيد #السيسى تكون نهايته تقبيل ايد زبانيته

مصر من ١٩٥٢ كده الصغير يبوس ايد الكبير والكبير يبوس الي اكبر منه والاكبر منه يبوس ايد الي اكبر منه لغاية الرئيس الي بيروح يدور على ايد… pic.twitter.com/AgMPyGeEyB — AMR ABD ELHADY || عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 1, 2024

في حين اعتبر البعض أن تصرف حسام موافي كان عفويا، وأنه أقبل على ذلك ردا على حديث أبو العينين عنه.

حذفت صورة الدكتور حسام موافي، وليس لي موقف في الجملة منه سلباً أو ايجابا..

فالصورة، غير واقعها، والواقع أن محمد أبو العينين بالغ في مديحه فكان رد فعله عفويا، فقبل يده قبلة سريعة، ممتنا له على ذلك، وهو تصرف نشاهده في حياتنا، دون أن يعني خضوعاً أو امتهاناً، وأحيانا يفعلها أحدهم معك… — سليم عزوز (@selimazouz1) May 1, 2024

أنا قصيت اللقطة كاملة من البث المباشر، التصرف كان عفوي.. أبو العينين قعد يشكر في دكتور حسام موافي، فهو غالباً حس بالحرج من كثر الشكر، فقام باسه، وبعد ما أبو العينين قعد باس إيده بشكل عفوي جداً كتعبير عن الشكر.#حسام_موافي pic.twitter.com/lOEmKtKzTP — Ahmed Yhya (@ahmedyhya1232) May 1, 2024

رد من أسرة حسام موافي

وردا على حالة الجدل، قال مصدر بأسرة حسـام مـوافي، إن الصورة كانت طبيعية وكانت من عقد قران ابنته “مريم” قبل أيام.

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وأضاف المصدر، وفق وسائل إعلام محلية، أن موافي كانت تنتابه حالة من الفرحة الشديدة، وسعيد بمن شاركه تلك اللحظات، وبعد كلمة من رجل الأعمال محمد أبو العينين، تحدث فيها عن حبه لموافي، وبعد أن انتهى قبل يده دون النظر لأي شيء.