بلومبيرغ: تركيا تعلن وقف جميع أشكال التجارة مع إسرائيل اعتبارا من اليوم

وطن – أوقفت أنقرة جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارا من اليوم، الخميس، فيما ندد الاحتلال بالقرار واعتبره خرقا للاتفاقيات بين تركيا وإسرائيل.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مسؤولين تركيين مطلعين على الأمر، أنه تم تعليق جميع الصادرات والواردات التركية من وإلى إسرائيل.

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن أنقرة بدأت أيضًا في منع الواردات والصادرات الإسرائيلية في الموانئ التركية.

وهاجم أردوغان بقوله: الرئيس التركي يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وقال إنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية الإسرائيلية للبحث عن بدائل للتجارة، مع التركيز على “الإنتاج المحلي والواردات من دول أخرى”.

تركيا تصعد ضد الاحتلال وحكومة نتنياهو

وتوسع هذه الخطوة القيود التي فرضت الشهر الماضي على بعض الصادرات التركية إلى إسرائيل، حيث كثف الرئيس رجب طيب أردوغان هجومه على نتنياهو وحكومته، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفرضت تركيا قيودا تجارية على 54 مجموعة من المنتجات الإسرائيلية في أبريل/نيسان، وهي خطوة يعتقد على نطاق واسع أنها جاءت استجابة للضغوط المحلية لتعليق العلاقات التجارية مع الاحتلال وسط ارتفاع الخسائر الإنسانية في غزة.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، أن بلاده ستنضم أيضًا إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. بينما تقوم المحكمة التابعة للأمم المتحدة بتقييم دعوة جنوب إفريقيا بأن الإجراءات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وكان حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل وتركيا بلغ 5.4 مليار دولار العام الماضي، وفقا للبيانات الرسمية.

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والخميس، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما سماه نفاق قادة الغرب تجاه المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورأى “أردوغان” خلال استقباله وفدا من “اتحاد الديمقراطيين الدوليين” في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم، أن مصالح إسرائيل هي التي ترسم حدود الديمقراطية الغربية، وكل ما يمس مصالحها هو معاد للديمقراطية ومعاد للسامية في نظرهم.

وتابع الرئيس التركي أن “من يتشدقون بحقوق الإنسان في كل مكان اكتفوا بمشاهدة مقتل 35 ألف فلسطيني بينهم 15 ألف طفل”.