بعد رواج مقطع “شيطنة الإسلام”.. ماذا وراء استقبال عبدالله بن زايد ليائير لابيد في منزله؟

وطن – التقى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، الخميس، يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل في منزله بأبو ظبي، وزعما أن هناك أهمية عاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات وتحقيق السلام الشامل القائم على أساس “حل الدولتين”.

ونقلا عن بيان للخارجية الإماراتية، قالت وكالة الأنباء الرسمية (وام): “التقي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مع يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل”.

وأفاد البيان بأنه جرى خلال اللقاء “بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة”.

وقال لابيد، عبر حسابه بمنصة “إكس” الخميس: “التقيت وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وقلت له إن الأمر الأكثر إلحاحا هو إعادة المخطوفين إلى ديارهم. وأن أي دولة في المنطقة يمكنها التأثير على الصفقة”.

وكان لابيد قبل أن ينضم لصفوف المعارضة، وزيرا لخارجية إسرائيل وافتتح في 2021 سفارة إسرائيل بأبوظبي وقنصليتها بدبي، خلال أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى الدولة الخليجية.

وباتت لقاءات المسؤولين الإماراتيين أمراً عادياً في ظل التطبيع بين دولة آل زايد والكيان الإسرائيلي الذي يمارس جرائمه وإباداته الجماعية بحق أهالي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط صمت مطبق من العالم بما فيه الدول العربية والإسلامية.

وقبل أيام أعاد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، نشر مقطع قديم حذر فيه الأوروبيين من تأثير الإسلام والإسلاميين عليهم وذلك في رسالة داعمة لليمين اليهودي المتطرف في الحرب على غزة، وتبرير للأنظمة الغربية لقمع التظاهرات المؤيدة لغزة.

