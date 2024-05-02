الكابينت يصوّت على إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل (تطورات جديدة)

وطن – أعطت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهارا ميارا، الضوء الأخضر لعرض موضوع إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل للتصويت.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سيتم عرض الموضوع مساء اليوم للتصويت عليه في جلسة المجلس الأمني المصغر “الكابينت”.

وسيصوت أعضاء الكابينت على وقف بث قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية في إسرائيل، وإغلاق مكاتب القناة وحجب المواقع الإلكترونية للجزيرة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وحسب موقف المستشارة القضائية الإسرائيلية، فإنه بالإمكان المصادقة على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل من دون منح القناة الحق بالرد على المزاعم الإسرائيلية ضدها، بالرغم من وجود مصاعب قانونية في إجراء كهذا، حسبما كتبت بهاراف ميارا بنفسها في مذكرة للمستشار القانوني لوزارات الاتصالات الإسرائيلية.

سبب الاستهداف الإسرائيلي لقناة الجزيرة

وتأتي هذه الخطوة على خلفية التغطية الإعلامية الواسعة لشبكة الجزيرة للحرب الإسرائيلية على غزة ورصد جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة.

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وكان حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد عارض سن قانون يسمح بفرض قيود على شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما على قنوات تلفزيونية فقط.

وقال مدير دائر السايبر في النيابة العامة حاييم نيسمونسكي، إنّه ليس بالإمكان إصدار أمر بإغلاق صفحات شبكة الجزيرة في فيسبوك المنتشرة للغاية، ما يعني أنه لا توجد لدى إسرائيل قدرة تكنولوجية على منع مشاهدة قناة الجزيرة في إسرائيل.

تعهد نتنياهو

وقبل أسابيع، تعهّد نتانياهو بالتحرّك فورا لمنع بث قناة الجزيرة في إسرائيل وذلك بعيد تصويت الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في إسرائيل.

ومنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10، لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.