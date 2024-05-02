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الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي من طليقته اليونانية تضع طفلتها الأولى وتكشف عن اسمها (شاهد)

بقلم
الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي من طليقته اليونانية تضع طفلتها الأولى وتكشف عن اسمها

وطن – أعلنت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن ولادتها لطفلتها الأولى من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

ويشار إلى أنه في صيف 2023، أعلن عن زواج الشيخة مهرة من الشيخ مانع في حفل زفاف أسطوري كان حديث وسائل الإعلام وقتها.

الشيخة مهرة تضع طفلتها الأولى

وعبر منشور لها بحسابها الرسمي على منصة “انستغرام” أعلنت ابنة حاكم دبي، الخميس، أنها أنجبت ابنتها الأولى وكانت أشارت لحملها بالطفلة قبل أشهر في منشور سابق.

 

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وكشفت الشيخة مهرة أن طفلتها الأولى من زوجها الشيخ مانع، تم تسميتها “مهرة” أيضا على اسمها.

وجاء في نص المنشور الذي أوردته ابنة حاكم دبي محمد بن راشد:”الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب.. رزقنا الله بمولودتنا مهرة بنت مانع بن محمد آل مكتوم.. اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لوالديها.”

وتشارك الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد، جمهورها دائما مناسباتها وأحداث يومها على حسابها بانستغرام.

الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد من طليقته اليونانية

وهي ابنة حاكم دبي من طليقته اليونانية “زوي غريغوراكوس”، والتي ظهرت رفقة ابنتها في حفل زواجها ومناسبات أخرى، وثقتها الشيخة مهرة بصور عبر حسابها بانستغرام.

ومعروف أن زوي غريغوراكوس هي طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. تزوجت من الشيخ محمد في عام 1994، وأنجبت منه ابنة واحدة هي الشيخة مهرة، التي ولدت في 26 فبراير 1994.

وانفصلت “زوي” عن الشيخ محمد بعد سنوات من الزواج، وعادت إلى اليونان. لم تظهر كثيراً في الإعلام، وحافظت على خصوصية حياتها.

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