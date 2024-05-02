السعودية.. حملة اعتقالات واسعة ضد المتعاطفين مع غزة مع اقتراب التطبيع مع إسرائيل

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير لها إن السلطات السعودية كثفت عملية اعتقال المواطنين ـ بسبب منشورات على منصات التواصل ـ متعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس، حيث تقترب المملكة من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن احتجاز الأشخاص بسبب التعليقات عبر الإنترنت والقيود المفروضة على حرية التعبير “هي القاعدة في المملكة العربية السعودية”. ومع ذلك فإن موجة الاعتقالات الأخيرة مدفوعة بالمخاوف الأمنية المرتبطة على وجه التحديد بهجوم 7 أكتوبر من قبل حماس وتداعياته، وفقا للدبلوماسيين وجماعات حقوق الإنسان التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

وأسفر القصف الانتقامي الإسرائيلي لغزة عن استشهاد أكثر من 34000 فلسطيني، وترك الكثيرين في حاجة ماسة إلى الغذاء والرعاية الصحية. أثار ذلك رد فعل شعبي غاضب ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم العربي وفي البلدان الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث وقعت اشتباكات عنيفة في حرم الجامعات. وتم القبض على مئات المتظاهرين في أمريكا.

وبحسب “بلومبيرغ” قال بعض الناس الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب الطبيعة الحساسة للمسألة، إن المملكة العربية السعودية والحلفاء الإقليميين مثل مصر والأردن قد انزعجوا من هذا الاتجاه، خوفا من أن تستغل إيران والجماعات الإسلامية الصراع للتحريض على موجة من الانتفاضات. لا تزال ذكريات الربيع العربي منذ أكثر من عقد من الزمان حاضرة بين الحكام الإقليميين.

حملة اعتقالات واسعة

شملت الاعتقالات السعودية الأخيرة مسؤولا تنفيذيا مع شركة تشارك في خطة التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 – وهي حجر الزاوية في أجندة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – وفقا لأشخاص داخل وخارج المملكة على دراية بهذه المسألة. وقالوا إن المحتجزين أعربوا عن آرائهم بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.

قالت المصادر إنه تم القبض أيضا على شخصية إعلامية قالت إنه لا ينبغي أبدا مسامحة إسرائيل، وكذلك فرد يدعو إلى مقاطعة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية في المملكة. شارك الأشخاص المعلومات بشرط عدم تحديد هويتهم أو هوية المعتقلين.

لم تستجب وزارة الداخلية السعودية ولجنة حقوق الإنسان الحكومية لطلبات التعليق من قبل “بلومبيرغ”.

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اعترف شخص مطلع له صلة بالحكومة السعودية بالاعتقالات وعزاها إلى ما أسماه مستوى عال من اليقظة بعد هجوم 7 أكتوبر، ورغبة السلطات في ردع السعوديين عن الإدلاء ببيانات عبر الإنترنت حول الحرب التي قد تؤثر على الأمن القومي.

وتعقد المعارضة السعودية، الخميس، في الولايات المتحدة أكبر مؤتمر لهم منذ اغتيال كاتب عمود صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، على يد عملاء سعوديين في عام 2018 داخل قنصلية بلاده بإسطنبول. ومن المتوقع أن يكشفوا النقاب عما يسمونه “رؤية الشعب” للمملكة التي تعطي الأولوية لحرية التعبير والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

الخط الصلب

تشير الاعتقالات السعودية المتعلقة بغزة إلى أن نظام الأمير محمد سيتخذ خطا متشددا ضد المواطنين الذين لا يلتزمون بالخط عندما يتعلق الأمر بتطبيع العلاقات مع إسرائيل – وهو موضوع كانت المملكة تعمل عليه مع الولايات المتحدة قبل أحداث 7 أكتوبر التي عطلته. استأنفت الرياض وواشنطن محادثاتهما بشأن اتفاق دفاعي وتعاون الولايات المتحدة في إطلاق برنامج نووي مدني في وقت سابق من هذا العام، ومع إبرام الاتفاق، ستتم دعوة إسرائيل للانضمام إلى اتفاق ثلاثي أو المخاطرة بالتخلف عن الركب.

منذ 7 أكتوبر، انتقدت المملكة العربية السعودية إسرائيل بشدة بسبب حربها في غزة وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار، مع الإشارة إلى أنها لا تزال منفتحة على علاقات أكثر دفئا مع الاحتلال، إذا سحب بنيامين نتنياهو قواته والتزم بإقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك، لا تزال النتيجة الأخيرة احتمالا بعيدا، خاصة في حين لا يزال ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف في السلطة.

قالت جين كينينمونت، خبيرة خليجية مديرة السياسات والتأثير في شبكة القيادة الأوروبية، إن الحملة ضد السعوديين المؤيدين للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون علامة على أن الرياض جادة بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وقالت: “إذا كانوا يريدون تغيير سياستهم والذهاب وزيارة إسرائيل وجعل الإسرائيليين يأتون إلى الرياض، عندما تتوقف الحرب، فإنهم لا يريدون أن يكون هناك نوع من الحركة المؤيدة للفلسطينيين التي ستحتج على هذا النوع من الأشياء”.

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اعتقالات أوسع

لا توجد أرقام دقيقة عن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم المملكة العربية السعودية منذ أكتوبر.

قال أحد السعوديين، الذي يزور بانتظام أحد أفراد الأسرة المحتجزين ما قبل الحرب على الإنترنت في سجن جنوب الرياض، أخبره قريبه عن زيادة كبيرة في عدد السجناء في منشأة الأمن المشددة على مدى الأشهر الستة الماضية. تم تأكيد ذلك من قبل العديد من الدبلوماسيين في العاصمة السعودية ومنظمات حقوق الإنسان، الذين قالوا إنهم يتتبعون ارتفاعا في الاعتقالات المتعلقة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكتوبر.

ومع ذلك، قالوا إن الأسباب شملت تعليقات حول قضايا سعودية أخرى مثل تكلفة المعيشة، أو أي شيء ينتقد المملكة أو قيادتها.

قال يحيى عسيري، زعيم المعارضة السعودي الذي يتخذ من لندن مقرا له والذي أسس مجموعة تتعقب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة: “الناس مستاءون للغاية مما يحدث في فلسطين ويتوقعون استجابة قوية من بلدهم لكنهم لا يرون ذلك”.

وتابع “عسيري” الذي منحته المملكة المتحدة اللجوء السياسي في عام 2017، إن الغضب من الحرب في غزة غالبا ما يرتبط بالسخط من السياسات الحكومية الأخرى، لا سيما على الجبهة الاقتصادية.

وأكمل: “هذه الروابط مقلقة للغاية بالنسبة لهم ولكن مخاوفهم مبالغ فيها”، في إشارة إلى أجهزة الأمن السعودية.