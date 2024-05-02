اغتيال مقاوم في طولكرم برصاص أمن السلطة الفلسطينية يشعل موجة غضب واسعة

وطن – اتهمت كتيبتا مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باغتيال المقاوم المطارد أحمد أبو الفول.

واغتُيل أحد مقاتلي كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

المطارد المقاوم #أحمد_أبو_الفول شهيداً برصاص الغدر من سلطة العمالة والتنسيق الأمني في رام الله. وللعلم الشهيد هو أحد قادة كتيبة نور شمس في طولكرم ونجى من عدة محاولات لاغتياله من قبل جيش الاحتلال pic.twitter.com/qd1oUVk37d — Ibrahim Kayed | إبراهيم كايد (@Ibrahim_Kayed) May 1, 2024

ونقلت قناة الجزيرة عن شهود عيان قولهم إن عناصر الأجهزة الأمنية حاصرت المركبة، ثم أطلقت عليها النيران، ما أدى إلى إصابة المقاوم بجروح خطيرة، ومن ثم فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

#عاجل | الأجهزة الأمنية التابعة لمحمود عباس تطلق النار على أحد مقاومي كتيبة مخيم طولكرم في المدينة ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا بنابلس، وسط إجراءات أمنية مشددة pic.twitter.com/JBZZ3luTgB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 1, 2024

جريمة تشبه ما يقترفه الاحتلال

ووصف بيان لكتيبتي طولكرم ونور شمس، ما جرى بـ”جريمة مشابهة لما تنفذه قوات الاحتلال من اغتيالات بحق المقاومين أمثال جهاد شحادة وعز الدين عواد وإخوانهم في طولكرم والشيشاني وإخوانه في نابلس”.

حسب مصادر عائلية: ارتقاء الشاب المطارد "أحمد أبو الفول" أحد عناصر كتيبة مخيم نور شمس بطولكرم، برصاص الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية. pic.twitter.com/Fs4PGhsQkD — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 1, 2024

ووصف البيان، أجهزة أمن السلطة بـ”الخائنة بما تنفذه من جرائم بشعة وملاحقة وتسليم المقاومين”.

ودعا البيان الشعب الفلسطيني للخروج بمسيرات غضب وعصيان، على ما وصفه بنظام السلطة الفاسد.

وقال البيان، إن أبو الفول شارك في التصدي لقوات الاحتلال في كل اقتحاماتها لمخيمي طولكرم ونور شمس.

مصادر محلية: شبان يغلقون شارع نابلس عند مدخل مخيم طولكرم بعد إصابة أحد عناصر كتيــــبة طولكرم برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية. pic.twitter.com/kxaGl861cV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 1, 2024

حماس تصدر بيان نعي

من جانبها، نعت حركة حماس أحمد أبو الفول، وأدانت إطلاق أجهزة أمن السلطة النار تجاه المقاومين، وقالت: “نستنكر اعتداءات أجهزة أمن السلطة على أبناء شعبنا ومقاومينا”.

وقالت إن ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومين في الضفة الغربية عار سياسي وسقوط وطني لا يخدم إلا الاحتلال.

وطالبت حماس، بتحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء “إنهاء هذه الممارسات المرفوضة ووضع تلك الأجهزة في مسارها الصحيح.

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في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، إنه في سياق العمل المعتاد والمناط بأجهزة الأمن الفلسطينية لحماية أمن المواطنين وأثناء وجود دورية من قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم قام أحد الأشخاص باستهداف أفراد الدورية بإطلاق النار المباشر عليهم.

وأضاف: “في إطار التعليمات المستدامة لقوى الأمن لدرء المخاطر والتدرج باستخدام القوة بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تتعرض له قوى الأمن، قام الأفراد بالرد على مصدر اطلاق النار، الذي أدى لإصابة مطلق النار عليهم وتم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج”.