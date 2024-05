أجبره على الجري حتى الموت.. أب ينهي حياة طفله بتدريب مزق قلبه وكبده (فيديو)

وطن – يُحاكم الأمريكي “كريستوفر غريغور” بتهمة القتل العمد في وفاة طفله الصغير “كوري ميتشولو” عام 2021، بعد تمرين جري وثق بالفيديو مما أدى إلى إصابة الطفل بكدمات شديدة – وإصابة داخلية قاتلة.

وفي تفاصيل القضية المؤلمة بحسب ما ذكرتها وسائل الإعلام الأميركية، فإن الأب كريستوفر غريغور (31 عاما) انفصل عن زوجته برينا ميتشولو، وكان الاثنان في نزاع قضائي على حضانة طفلهما كوري ميتشولو (6 سنوات).

وأظهرت لقطات المراقبة في صالة الألعاب الرياضية الطفل وهو يركض على جهاز المشي في صالة الألعاب الرياضية، بينما كان والده يرفع الأثقال. لكنها أظهرت أيضًا أن جريجور يأتي في النهاية إلى جهاز الجري ويزيد من سرعته باستمرار، مما يتسبب في سقوط كوري منه على وجهه أولاً حوالي ست مرات.

https://twitter.com/Granite603/status/1785683290328084983

تشير التقارير الإخبارية من قناة Court TV إلى أنه خلال زيارة الطبيب، كشف كوري أن والده أجبره على الجري على جهاز المشي بسبب مخاوف بشأن وزنه.

وبشكل مأساوي، في اليوم التالي، نقل جريجور كوري إلى المستشفى بسبب أعراض مقلقة بما في ذلك التعثر، وتداخل الكلام، والغثيان، وضيق التنفس.

وكشفت الأشعة المقطعية أن كوري أصيب بنوبة صرع، مما اضطر الطاقم الطبي إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياته، لكنها لم تنجح.

