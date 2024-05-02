أجبره على الجري حتى الموت.. أب ينهي حياة طفله بتدريب مزق قلبه وكبده (فيديو)

وطن – يُحاكم الأمريكي “كريستوفر غريغور” بتهمة القتل العمد في وفاة طفله الصغير “كوري ميتشولو” عام 2021، بعد تمرين جري وثق بالفيديو مما أدى إلى إصابة الطفل بكدمات شديدة – وإصابة داخلية قاتلة.

وفي تفاصيل القضية المؤلمة بحسب ما ذكرتها وسائل الإعلام الأميركية، فإن الأب كريستوفر غريغور (31 عاما) انفصل عن زوجته برينا ميتشولو، وكان الاثنان في نزاع قضائي على حضانة طفلهما كوري ميتشولو (6 سنوات).

وأظهرت لقطات المراقبة في صالة الألعاب الرياضية الطفل وهو يركض على جهاز المشي في صالة الألعاب الرياضية، بينما كان والده يرفع الأثقال. لكنها أظهرت أيضًا أن جريجور يأتي في النهاية إلى جهاز الجري ويزيد من سرعته باستمرار، مما يتسبب في سقوط كوري منه على وجهه أولاً حوالي ست مرات.

https://twitter.com/Granite603/status/1785683290328084983

تشير التقارير الإخبارية من قناة Court TV إلى أنه خلال زيارة الطبيب، كشف كوري أن والده أجبره على الجري على جهاز المشي بسبب مخاوف بشأن وزنه.

وبشكل مأساوي، في اليوم التالي، نقل جريجور كوري إلى المستشفى بسبب أعراض مقلقة بما في ذلك التعثر، وتداخل الكلام، والغثيان، وضيق التنفس.

وكشفت الأشعة المقطعية أن كوري أصيب بنوبة صرع، مما اضطر الطاقم الطبي إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياته، لكنها لم تنجح.

This scumbag Christopher Gregor is actually seen here not only being ABUSIVE but even BITING the top of his 6yo son’s head as he struggles to continue running ..this child died ..hope the bastard rots in prison getting abused by inmates. https://t.co/stAYRqtSll — JeSuisCH🏒BleuBlancRouge (@HabsHappy) May 2, 2024



وذكرت صحيفة “أسبوري بارك برس” أن ميتشولو لاحظت كدمات على جسد ابنها الصغير في أواخر مارس 2021، وتقدمت بطلب عاجل إلى محكمة الأسرة للحصول على حضانة الصبي وحده معربة عن خشيتها على حياته.

وفي 1 أبريل 2021، قالت ميتشولو إنها علمت برفض طلبها، ثم، بعد الساعة 5 مساءً بقليل. في اليوم التالي، توفي كوري ميتشولو البالغ من العمر 6 سنوات.

والآن، تتم محاكمة والد الصبي، كريستوفر جريجور، 31 عامًا، من بارنيجات، بتهمة قتل ابنه وتعريض سلامة الطفل للخطر.

كان جسده ضعيفًا

وأضاف المصدر أن الطفل كان بخير عندما أوصلته والدته إلى شقة والده في بارنيجات صباح يوم 2 أبريل 2021، حسبما قالت جيمي شرون، مساعدة المدعي العام في مقاطعة أوشن، لهيئة المحلفين في بيانها الافتتاحي يوم الثلاثاء في محاكمة جريجور.

ووفقًا لصحيفة يو إس صن، أبلغت السيدة ميتشولو خدمات حماية الطفل عن إصابات ابنها قبل أيام قليلة من وفاته.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت من جريجور أن يأخذ كوري إلى الطبيب في الأول من أبريل.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن التشريح الأولي للجثة وجد أن كوري توفي نتيجة لإصابات حادة وكدمات في القلب والكبد مع التهاب حاد وتعفن الدم.

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صدمة حادة

وقال مساعد المدعي العام إن كوري توفي نتيجة لصدمة حادة. وأضاف أنه كان يعاني من كدمات في جميع أنحاء جسده، كما أصيب بتمزق في القلب والكبد.

وقرر طبيب الطب الشرعي أن وفاة كوري كانت جريمة قتل لأنه عانى من سوء المعاملة المزمنة بما في ذلك إصابات حادة في صدره وبطنه مع تمزق في قلبه وكدمة رئوية وتمزق وكدمة في كبده.