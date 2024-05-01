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هكذا احتفى الأتراك بالشهيد الذي طعن جنديا إسرائيليا في القدس (شاهد)

بقلم
توزيع الحلوى عن روح الشهيد التركي بالقدس

وطن – أقدم عدد من الأتراك على توزيع حلوى على المارة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول، وذلك احتفاءً بالسائح التركي حسن سكالانان الذي نفذ عملية الطعن في القدس.

وبينت لقطات مصورة، شبابا وهم يرفعون صورة لمنفذ العملية كُتب عليها “شهيد القدس”، إضافة إلى الأعلام الفلسطينية، ووزعوا الحلوى على المارة.

 

ماذا تعني عادة توزيع الحلوى على روح المتوفى؟

يُشار إلى أن توزيع الحلوى على روح المتوفى عادة تركية قديمة، إذا يقدّم أهل المتوفى صندوق شوكولاتة أو أي نوع من الحلوى خلال العزاء.

الشهيد التركي حسن سكالانان الذي نفذ عملية طعن بالقدس
الشهيد التركي حسن سكالانان الذي نفذ عملية طعن بالقدس

والهدف من هذه الخطوة، الصدقة على روح المتوفى وإعلان أهله صبرهم وقبولهم بقضاء الله وقدره.

طعن جندي إسرائيلي في القدس

وكان السائح التركي حسن سكالانان، البالغ من العمر 34 عامًا، الذي دخل الضفة الغربية يوم الاثنين، قد نفّذ عملية طعن لجندي إسرائيلي في مدينة القدس، فيما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفور.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال: “ورد بعد ظهر الثلاثاء، طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس، مما استتبع استنفار القوات، وتم تحييد المشتبه فيه في عملية الطعن بإطلاق النار من رجال الشرطة على الفور”.

وأضاف أنه أصيب في الهجوم ضابط شرطة تم نقله سريعًا لتلقي العلاج.

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توزيع الحلوى عن روح الشهيد التركي بالقدس

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