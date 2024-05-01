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ليفاندوفسكي يرفض عرضاً خيالياً من الدوري السعودي

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ليفاندوفسكي يرفض عرضاً خيالياً من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام العديد من الأندية في الدوري السعودي بضمه.

ليفاندوفسكي

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن النجم البولندي، رفض عرضا باهظا من أحد فرق الدوري السعودي (لم تكشف عنه)، معربا عن سعادته بالتواجد في برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي لا يفكر في الرحيل حتى لو أنهى برشلونة الموسم بدون حصد أي لقب، أو عرضوا عليه كل أموال العالم.كما أورد موقع kooora 

وانضم ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي 2022 قادما من بايرن ميونخ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وشارك ليفاندوفسكي بقميص برشلونة هذا الموسم في 44 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 23 هدفا وصنع 9 أخرى.

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ليفاندوفسكي يرفض عرضاً خيالياً من الدوري السعودي

ليفاندوفسكي يرفض عرضاً خيالياً من الدوري السعودي

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