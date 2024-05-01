في وضح النهار .. اغتيال ملكة جمال بعد ارتباطها بزعيم عصابة سيئ السمعة! (فيديو)

اغتال مسلحان متنافسة سابقة على لقب ملكة جمال الإكوادور داخل أحد المطاعم في وضح النهار، بعد أن ارتبطت بزعيم عصابة سيئ السمعة حاول إخفاء علاقتهما.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة اثنين من المسلحين اقتحما المطعم في بينما كانت لاندي باراجا جويبورو (23 عامًا)، تتحدث مع رجل آخر داخل المطعم، قبل ان يباغتاها بإطلاق النار .وفق “ديلي ميل” البريطانية

ومثلت “لاندي ” مقاطعة لوس ريوس كمتسابقة في حفل ملكة جمال الإكوادور عام 2022.

وسرعان ما سقطت لاندي، على الأرض، بينما انحنى الرجل الذي كان معها للاحتماء بجانبها.

ووجه أحد المسلحين الملثمين بندقيته نحو الثنائي قبل أن يطلق النار، وبدا أن ملكة الجمال السابقة قد أصيبت بالرصاص عدة مرات، قبل أن يفر الرجلان من مكان الحادث.

وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاندي مستلقية في بركة من الدماء.

ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان شريك لاندي قد نجا من الحادث أم أنه توفي أيضا. في حين بدأت الشرطة تحقيقا في جريمة القتل والعثور على المجرمين.

وفي ديسمبر 2023، تم ذكر اسم لاندي في جريمة ضخمة منظمة أعلن عنها مكتب المدعي العام بالإكوادور، وقيل وقتها إنها قد تكون متورطة في تجارة المخدرات، حيث ورد اسمها اسمها في محادثة بين تاجر المخدرات المقتول لياندرو نوريرو ومحاسبته هيليف أنجولو. وفق “نيويورك بوست”

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وخلال المحاكمة كشف ممثلو الادعاء أن نوريرو توسل إلى أنجولو في رسالة عام 2022 للمساعدة في إبقاء علاقته بملكة الجمال مخفية.