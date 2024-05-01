“رأيت سيدنا يوسف وسيدنا موسى” .. اعترافات صادمة من مضيفة طيران تونسية قتلت طفلتها!

اعترفت مضيفة الطيران التونسية أميرة بن حمد أمام محكمة الجنايات في مصر، بقتلها طفلتَها ذات الأربع سنوات، مدّعية أن لديها طاقة روحانية تجعلها ترى ما لا يستطيع غيرها أن يراه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة التونسية إلى محكمة الجنايات بعد اعترافها بقتل طفلتها بـ”أوامر إلهية”، بحسب قولها.

وقررت المحكمة عرض أميرة بن حمد على الطب النفسي في أولى جلسات محاكمتها للكشف عن قواها العقلية.

وأثبت الطب النفسي أنها لا تعاني أيَّ أمراض نفسية أو عقلية.

أسباب قتل مضيفة الطيران التونسية أميرة بن حمد ابنتها

كشفت المتهمة التونسية المقيمة في مصر أسباب قتلها لابنتها، خلال جلسة محاكمة يوم الاثنين الماضي.

"أميرة بنت حمد" مضيفة طيران تونسية مهووسة في علوم الطاقة والروحانيات كانت في مصر عندما قامت بعمل خطة روحانية لنفسها فظنت أن هناك وحي إلهي نزل عليها يخبرها بأن موعدها قد حان للصعود إلى السماء ويجب أن تأخذ ابنتها معها فالتقطت حزام شنطتها وخنقت به ابنتها ذات الـ 4 سنوات حتى فارقت… pic.twitter.com/t6KWmdUw3B — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 30, 2024

وقالت مضيفة الطيران التونسية “تعلمت علوم الطاقة على يد فتاة خبيرة في علم الروحانيات، وطلبت منها الانضمام إليهم، وبعد نزولها إلى مصر تقابلنا مع مجموعة من المهتمين بعلاج الطاقة والروحانيات، وفي أول مرة شاهدها شخص إيطالي وأمسك بيدها بطريقة كالقلم وبدأ بعمل حركات كأنه يضع نقاطًا وأخبرَها أنه المهدي المنتظر، ولمس رأسها وعمل لها جلسة علاج روحاني”.

وأضافت المتهمة: “القصة بدأت لما اتعزمت في فندق في مصر على جلسة علاج طاقة وروحانيات ومعايا شهادة للتأمل والعلاج بالطاقة بالرنين الصوتي، ولما رحت جلسة التأمل كان أغلب الناس اللي فيها أجانب ومكنش فيه غير 6 مصريين، ولما قتلت ابنتي لم أكن في وعيي، ولم أدرك ما حدث”.

“رأيت سيدنا يوسف وسيدنا موسى وشعرت كأنني السيدة مريم”

وتابعت: “رأيت سيدنا يوسف وسيدنا موسى، وشعرت كأنني السيدة مريم، وبدأت أشعر بنوبات الهلوسة والأشياء الغريبة، وكنت أشعر كل مرة بخوف وضيق في التنفس، وعندما عدت إلى المنزل بصحبة زوجي، وجدت آية قرآنية وكأنها إشارة الانطلاق إلى الرفيق الأعلى تقول: ولا تحسبَنَّ الذينَ قُتلوا في سبيلِ اللهِ أمواتًا بل أحياءٌ عندَ ربِّهم يُرزقون”.

وأشارت أميرة بن حمد إلى أنه بعد تعرّفها على الرجل الإيطالي، بدأت ترى أشياء غريبة، وتشعر أنّ هناك من سيقوم بإيذاء زوجها وابنتها.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت المتهمة: “أنا كنت جاية من برة وكلمت الصيدلية جبت منوم عشان مش بقدر أنام غير بالمنوم، وأخذت جرعة زيادة وتعبت، وبالليل حسيت أني شوفت نفسي في المراية وعيني أتحركت حركة غريبة وخوفت وعيطت ورحت لزوجي”.

وتتابع قولها: “بعد شوية شوفت سيدنا موسى وسيدنا يوسف لابسين أبيض زي البني آدمين وأنا صاحية وكلموني وقالولي أنك مريم ودعواتك مستجابة، وجاتني النوبة وحسيت إن ربنا أمرني أن كلنا نصعد للسماء دلوقتي واللي هيقعد الأشرار ومتحددليش أخد مين معايا”.

وتكمل: “بعدين سمعت أصوات بسرعة بتردد وتقولي إن ربنا أمرك ولازم تصعدي للسماء بسرعة، وبعد كدة مرضتش أسيب بنتي في الشر وجبت شنطة وقطعت الحزام ومكنتش حاسة بنفسي وأنا بقتلها، وكنت ببص على النور لفوق وعشان كدة أنا خلصت عليها”.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الـ29 من مايو/أيار المقبل لاستكمال المرافعة.