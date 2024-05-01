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فيديو اعتداء الشرطة الأمريكية على طالبة متضامنة مع فلسطين يشعل المنصات .. كيف تفاعل النشطاء؟

بقلم
اعتداء الشرطة الأمريكية على طالبة

أظهر مقطع فيديو، اعتداء عناصر من الشرطة الأمريكية بشكلٍ وحشي على طالبة متضامنة مع فلسطين، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً وغضباً على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق الفيديو المتداول، هاجم عدد من عناصر الشرطة الأمريكية، الطالبة، بالهراوات، ورشّ الغاز على وجهها، اعتدوا عليها بالرّكل، قبل تقييدها واعتقالها على ما يتضح من المقطع.

 

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

وانتقلت الاحتجاجات إلى جامعات أمريكية أخرى، وشهدت موجة قمع وفض للمخيمات من قِبَل الشرطة الأمريكية.

وأثار المقطع المصور ومشاهد الاعتداء على الطلبة في الجامعات الأمريكية، انتقاداتٍ حادة للسلطات الأمريكية التي تدّعي أنها تروّج لحقوق الإنسان والحريات.

في هذا السياق، علّق رئيس تحرير صحيفة وطن، نظام المهداوي على مشهد الاعتداء على الطالبة بالقول: “حين يكلمونك عن الديكتاتورية والاستبداد وقمع المرأة ومنع الحريات في أفغانستان وسوريا والسعودية.. الخ قل لهم آمين. انهم هنا يعاملون هذه الطالبة بكل قيم حقوق المرأة والإنسان. الشرطة تتشابه حول العالم وقلوب الطغاة على قلب رجل صهيوني واحد”.

بينما غرّدت الصحفية الجزائرية آنيا الأفندي: “هذه الحضارة الغربية التى تحترم المرأة ….!. لو كان الفيديو من افغانستان أو ايران لقامت الدنيا ولم تقعد ….!”.

وغرّد حساب آخر: “صدعوا رؤوسنا عن حقوق المرأة بالعالم العربي. شاهدو كيف يضربونها بوحشية طالبة جامعية مؤيدة لغزة. عند الصهاينة تلتغي الحقوق”.

وأعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، الأربعاء، أن قوات الشرطة بالمدينة اعتقلت نحو 300 شخص مرتبطين بالاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن الأفراد الذين اقتحموا مبنى “هاملتون هول” التاريخي بجامعة كولومبيا “بينهم طلاب وأفراد لا ينتمون إلى الجامعة”.

وقال عمدة نيويورك إن تلك “الجهات الخارجية (دون تسميتها) حاولت إحداث الفوضى”.كما أوردت الأناضول

وفضت قوات شرطة مدينة نيويورك مخيم التضامن مع قطاع غزة الذي أقامه الطلاب في جامعة كولومبيا.

وأوقفت الشرطة، فجر الأربعاء، نحو 100 من الطلاب المناصرين لفلسطين المعتصمين داخل مبنى “هاميلتون هول” التاريخي في الجامعة بعد إخلائه، بحسب إعلام أمريكي.

ومساء الثلاثاء، دخلت عناصر الوحدات الخاصة في شرطة نيويورك إلى مبنى “هاميلتون هول” من النوافذ وأزالت الحواجز التي أقامها الطلاب، وأخرجت العشرات منهم خارج المبنى وأوقفتهم.

كما أزالت الشرطة خيام التضامن مع غزة من حرم الجامعة.

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اعتداء الشرطة الأمريكية على طالبة

فيديو اعتداء الشرطة الأمريكية على طالبة متضامنة مع فلسطين يشعل المنصات .. كيف تفاعل النشطاء؟

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