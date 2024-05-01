فيديو اعتداء الشرطة الأمريكية على طالبة متضامنة مع فلسطين يشعل المنصات .. كيف تفاعل النشطاء؟

أظهر مقطع فيديو، اعتداء عناصر من الشرطة الأمريكية بشكلٍ وحشي على طالبة متضامنة مع فلسطين، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً وغضباً على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق الفيديو المتداول، هاجم عدد من عناصر الشرطة الأمريكية، الطالبة، بالهراوات، ورشّ الغاز على وجهها، اعتدوا عليها بالرّكل، قبل تقييدها واعتقالها على ما يتضح من المقطع.

🎥لحظة اعتداء الشرطة الأمريكية بشكلٍ وحشي على طالبة متضامنة مع #فلسطين! pic.twitter.com/pvUZpjPl3W — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 1, 2024

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

وانتقلت الاحتجاجات إلى جامعات أمريكية أخرى، وشهدت موجة قمع وفض للمخيمات من قِبَل الشرطة الأمريكية.

وأثار المقطع المصور ومشاهد الاعتداء على الطلبة في الجامعات الأمريكية، انتقاداتٍ حادة للسلطات الأمريكية التي تدّعي أنها تروّج لحقوق الإنسان والحريات.

في هذا السياق، علّق رئيس تحرير صحيفة وطن، نظام المهداوي على مشهد الاعتداء على الطالبة بالقول: “حين يكلمونك عن الديكتاتورية والاستبداد وقمع المرأة ومنع الحريات في أفغانستان وسوريا والسعودية.. الخ قل لهم آمين. انهم هنا يعاملون هذه الطالبة بكل قيم حقوق المرأة والإنسان. الشرطة تتشابه حول العالم وقلوب الطغاة على قلب رجل صهيوني واحد”.

حين يكلمونك عن الديكتاتورية والاستبداد وقمع المرأة ومنع الحريات في أفغانستان وسوريا والسعودية.. الخ قل لهم آمين. انهم هنا يعاملون هذه الطالبة بكل قيم حقوق المرأة والإنسان. الشرطة تتشابه حول العالم وقلوب الطغاة على قلب رجل صهيوني واحد.#تمرد_طلاب_امريكا #تمرد_طلبة_امريكا pic.twitter.com/8UkRM1M6uG — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 1, 2024

بينما غرّدت الصحفية الجزائرية آنيا الأفندي: “هذه الحضارة الغربية التى تحترم المرأة ….!. لو كان الفيديو من افغانستان أو ايران لقامت الدنيا ولم تقعد ….!”.

هذه الحضارة الغربية التى تحترم المرأة ….! لو كان الفيديو من افغانستان أو ايران لقامت الدنيا ولم تقعد ….! pic.twitter.com/GZ4i9baJMb — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) May 1, 2024

وغرّد حساب آخر: “صدعوا رؤوسنا عن حقوق المرأة بالعالم العربي. شاهدو كيف يضربونها بوحشية طالبة جامعية مؤيدة لغزة. عند الصهاينة تلتغي الحقوق”.

وأعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، الأربعاء، أن قوات الشرطة بالمدينة اعتقلت نحو 300 شخص مرتبطين بالاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن الأفراد الذين اقتحموا مبنى “هاملتون هول” التاريخي بجامعة كولومبيا “بينهم طلاب وأفراد لا ينتمون إلى الجامعة”.

وقال عمدة نيويورك إن تلك “الجهات الخارجية (دون تسميتها) حاولت إحداث الفوضى”.كما أوردت الأناضول

وفضت قوات شرطة مدينة نيويورك مخيم التضامن مع قطاع غزة الذي أقامه الطلاب في جامعة كولومبيا.

🎥مشاهد أخرى توثق اقتحام الشرطة الأمريكية لقاعة "هند" لفض اعتصام الطلبة بـ #جامعة_كولومبيا. 👈الطلبة أطلقوا اسم "#هند" على قاعة "هاميلتون" للإشارة للشهيدة #هند_رجب (6 أعوام) التي ارتقت بقصف الاحتلال شمال #غزة. pic.twitter.com/oRRsZ9luXg — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 1, 2024

وأوقفت الشرطة، فجر الأربعاء، نحو 100 من الطلاب المناصرين لفلسطين المعتصمين داخل مبنى “هاميلتون هول” التاريخي في الجامعة بعد إخلائه، بحسب إعلام أمريكي.

🎥بوحشية.. مشاهد من فض وقمع شرطة نيويورك للطلبة المعتصمين بداخل قاعة "هند" في #جامعة_كولومبيا، أحد الطلبة فقد وعيه وحرم من الرعاية الصحية، واعتقل العشرات منهم. pic.twitter.com/6ze4Tql7SI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 1, 2024

ومساء الثلاثاء، دخلت عناصر الوحدات الخاصة في شرطة نيويورك إلى مبنى “هاميلتون هول” من النوافذ وأزالت الحواجز التي أقامها الطلاب، وأخرجت العشرات منهم خارج المبنى وأوقفتهم.

🎥لحظة اقتحام الشرطة الأمريكية لمبنى "هند" في #جامعة_كولومبيا ، لفض اعتصام الطلبة المساندين لفلسطين. pic.twitter.com/SUhgclqBnN — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 1, 2024

كما أزالت الشرطة خيام التضامن مع غزة من حرم الجامعة.