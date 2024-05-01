عصابات تختطف شبانا مغاربة في تايلاند.. يعملون 17 ساعة يوميا في هذا الأمر

وطن – يواجه شبان مغاربة مصيرا مرعبا لاحتجازهم لدى ميليشيات مسلحة في تايلاند، بالقرب من الحدود مع ميانمار.

وقالت شابة مغربية (شقيقة أحد المحتجزين)، إنه شقيقها يتم لاستغلاله مع آخرين من أبناء جلدته للعمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني.

وبحسب موقع “هسبريس” المغربي، فإن تلك الميليشيات، تتألف في معظمها من صينيين، وتمكنت خداع شبان وشابات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، عن طريق إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية مقابل أجور مرتفعة.

وتمكنت هذه العصابات، من جلب الضحايا، بعد أن قدمت لهم تذاكر طيران وإقامة مجانية في الفنادق، قبل نقلهم إلى مجمعات سكنية مغلقة “كمباوند”، حيث جرى “إجبارهم على العمل في شبكات احتيال إلكترونية وهمية.

القصة بدأت في دبي

وقالت شقيقة أحد الضحايا، وتدعى فدوى، أن أخاها الذي كان يعمل في دبي في مجال التجارة الإلكترونية، تلقى عرضا مغريا من شركة في الصين.

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وأضافت أن أخاها الذي لم يتم الكشف عن هويته، توجه إلى تايلاند بعد إجازة قصيرة في المغرب.

وتابعت: “في مطار بانكوك تم إخراجه عبر بوابة كبار الشخصيات VIP، ونقله إلى فندق هناك، وإقناعه أنه سيتم نقله فيما بعد بواسطة سيارة بسائق إلى الصين، ليتفاجأ باحتجازه في مجمع سكني تحرسه ميلشيات مسلحة (في تايلاند قرب حدود ميانمار)، ويجبر على العمل رفقة 158 مغربيا ومغربية آخرين ضمن المجمع ذاته”.

ونقلت فدوى عن شقيقها الذي استطاع أن يتواصل معها عبر هاتف حصل عليه من أفراد العصابة، أن الشابات والشبان المحتجزين في تايلاند من قبل الميليشيات المذكورة، يجري إجبارهم على العمل يوميا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب في عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وذكر الشاب أنهم يحصلون في كثير من الأحيان على قسط من النوم لا يتجاوز ساعتين ونصف الساعة.

تعذيب المحتجزين

وحسب الفتاة، فإن شقيقها “تعرض للتعذيب والضرب المبرح بعد أن اكتشف أفراد التشكيل العصابي تسريبه لموقع المجمع السكني الذي يعمل فيه”، لافتة إلى أنه مضى نحو 8 أشهر على غيابه.

وطلبت فدوى، القاطنة في مدينة مراكش، من الجهات المختصة في بلادها ضرورة التدخل بشكل عاجل لإنقاذ الشبان والفتيات المغاربة، مؤكدة أن شقيقها أخبرها باختفاء محتجزين آخرين من تونس وأفريقيا، وسط مخاوف بشأن التخلص منهم.