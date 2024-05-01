روان بن حسين تكشف للجمهور المرض الذي أدّى لنحافتها .. من الصعب اكتشافه!

في منتصف شهر أبريل الماضي، صدمت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بنحافة مفرطة وغير معهودة عنها، لتكشف أخيراً عن السبب وراء ذلك.

وقالت روان بن حسين، إن سبب نحافتها الزائدة هو تشخيص إصابتها بمرض المناعة الذاتية “الذئبة“.

ونشرت “بن حسين” على حساباتها بمواقع التواصل، مشاهد ظهرت فيها بفستانٍ أحمر، لكنّ النحافة المفرطة التي بدت عليها، صدمت المتابعين.

كنت أضن إنه فوتوشوب لين رحت اتاكد 💀؟؟ pic.twitter.com/rJr15ua84a — ₑ ريما (@IPREMA_) April 14, 2024

ما هو مرض الذئبة الذي تعاني منه روان بن حسين!؟

يقول الأطباء إنه قد يكون من الصعب اكتشاف مرض الذئبة، الذي يصيب شخصًا واحدًا من بين كل 1000 فرد، ومعظمهم من النساء.

وبحسب “مايو كلينيك”، يحدث مرض الذئبة عند مهاجمة جهازك المناعي لأنسجة جسمك وأعضائه.

ويمكن أن يصيب الالتهاب الناتج عن مرض الذئبة العديد من أجهزة الجسم المختلفة، بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وكرات الدم والدماغ والقلب والرئتين.

ويؤكد الأطباء أن هناك درجات متفاوتة من مرض الذئبة. ويمكن أن يظهر بأشكال عديدة، ولهذا السبب يتم الخلط بينه وبين حالات أخرى.

أعراض مرض الذئبة

وتشمل أعراض المرض الحساسية للضوء، وتورم المفاصل، وألم الكلى، والتعب، والطفح الجلدي في الوجه، والصداع، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

أسباب الإصابة بمرض الذئبة

يشدد الأطباء على أن لا أحد يعرف كيف أو ما الذي يسبب مرض الذئبة.

لكن المحفزات المحتملة تشمل الإصابة بعدوى شديدة يمكن أن تبدأ بسبب بعض الأدوية، أو التعرض المفرط لأشعة الشمس.

وبحسب الأطباء، هناك علاجات مختلفة لمرض الذئبة، بما في ذلك الأدوية المضادة للملاريا والكورتيكوستيرويدات ومثبطات المناعة. وعادةً ما يحدد الاستشاري المطلع على الحالة أفضل مسار لعلاج مرض الذئبة.

ويؤثر عدم علاج الذئبة على أجزاء كثيرة من الجسم، خاصة الكلى، ويمكن أن يسبب الفشل الكلوي الشديد، ويؤثر أيضًا على بطانة الرئتين والقلب والأوعية الدموية.