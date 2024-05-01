رعب على متن طائرة إسرائيلية بسبب رحلة إلى دبي.. ماذا حدث؟ (فيديو)

وطن – أثيرت حالة من الهلع الكبير على متن رحلة إسرائيلية من دبي الإمارتية إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وفي التفاصيل، شهدت رحلة لشركة “يسرائير” الإسرائيلية هلعا كبيرا بين الركاب، بعد تأخر انطلاقها من دبي إلى تل أبيب، إثر إلغاء رحلتهم مرتين بسبب خلل فني.

وخلال الانتظار الطويل لمغادرة الطائرة التي في النهاية بقيت على الأرض، سادت حالة من الفوضى والهلع بين الركاب.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو للواقعة، وظهر ركاب الطائرة متوترين وهم يصرخون على طاقم الطائرة الذي لا يسمح لهم بالخروج من الطائرة.

هلع على رحلة إسرائيلية: تأخير المسافرين المتجهين من دبي إلى إسرائيل على متن الطائرة لساعات طويلة – I24NEWS https://t.co/gifeGkrsui — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) April 30, 2024

وفيما قال أحد أفراد الطاقم إن الرحلة ستنطلق في وقت قريب، ذكرت راكبة وهي في حالة ارتباك: “في وقت قريب؟ نحن هنا منذ ساعات”.

وأضافت : “عند الساعة 13:40 تم تأجيل الرحلة لمدة 3.5 ساعة، وأخرجونا إلى البوابة وانتظرنا 3 ساعات إضافية، ثم أخرجونا إلى فندق في الصحراء وعدنا إلى المطار في الساعة 6:00 للصعود للرحلة المقررة في الساعة 10:00..أخذنا الحافلة في الساعة 11:30 وانتظرنا لمدة ساعة ونصف”.

وتابعت: “الأطفال كانوا مذعورين ومذهولين. من الساعة 15:00 حتى 16:30 انتظرنا على متن الطائرة ومرة أخرى لم يكن هناك رحلة.”

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وفي أثناء الواقعة، صدرت تعليق عن الشركة قائلة: “للأسف، على الرغم من الجهود المبذولة لإقلاع رحلة الطيران 662 من دبي إلى تل أبيب، حدث عطل فني مرة أخرى”.

تدخل الشركة إثر الواقعة

وأعلنت الشركة تسيير طائرة بديلة من تل أبيب إلى دبي لتنفيذ الرحلة.

وذكرت الشركة: “تعمل (يسرائير) على قدر استطاعتها لتقصير أوقات الانتظار في دبي وتعتذر عن الإزعاج الكبير الذي تسببت فيه للمسافرين..أمن وسلامة المسافرين هما أولوية الشركة”.