الرئيسية » الهدهد » رعب على متن طائرة إسرائيلية بسبب رحلة إلى دبي.. ماذا حدث؟ (فيديو)

رعب على متن طائرة إسرائيلية بسبب رحلة إلى دبي.. ماذا حدث؟ (فيديو)

بقلم
شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير

وطن – أثيرت حالة من الهلع الكبير على متن رحلة إسرائيلية من دبي الإمارتية إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وفي التفاصيل، شهدت رحلة لشركة “يسرائير” الإسرائيلية هلعا كبيرا بين الركاب، بعد تأخر انطلاقها من دبي إلى تل أبيب، إثر إلغاء رحلتهم مرتين بسبب خلل فني.

وخلال الانتظار الطويل لمغادرة الطائرة التي في النهاية بقيت على الأرض، سادت حالة من الفوضى والهلع بين الركاب.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو للواقعة، وظهر ركاب الطائرة متوترين وهم يصرخون على طاقم الطائرة الذي لا يسمح لهم بالخروج من الطائرة.

وفيما قال أحد أفراد الطاقم إن الرحلة ستنطلق في وقت قريب، ذكرت راكبة وهي في حالة ارتباك: “في وقت قريب؟ نحن هنا منذ ساعات”.

وأضافت : “عند الساعة 13:40 تم تأجيل الرحلة لمدة 3.5 ساعة، وأخرجونا إلى البوابة وانتظرنا 3 ساعات إضافية، ثم أخرجونا إلى فندق في الصحراء وعدنا إلى المطار في الساعة 6:00 للصعود للرحلة المقررة في الساعة 10:00..أخذنا الحافلة في الساعة 11:30 وانتظرنا لمدة ساعة ونصف”.

وتابعت: “الأطفال كانوا مذعورين ومذهولين. من الساعة 15:00 حتى 16:30 انتظرنا على متن الطائرة ومرة أخرى لم يكن هناك رحلة.”

  • اقرأ أيضا:
الطيران الإماراتي يؤكد استمرار رحلاته إلى تل أبيب والتمسك بالتزاماته تجاه إسرائيل

وفي أثناء الواقعة، صدرت تعليق عن الشركة قائلة: “للأسف، على الرغم من الجهود المبذولة لإقلاع رحلة الطيران 662 من دبي إلى تل أبيب، حدث عطل فني مرة أخرى”.

تدخل الشركة إثر الواقعة

وأعلنت الشركة تسيير طائرة بديلة من تل أبيب إلى دبي لتنفيذ الرحلة.

وذكرت الشركة: “تعمل (يسرائير) على قدر استطاعتها لتقصير أوقات الانتظار في دبي وتعتذر عن الإزعاج الكبير الذي تسببت فيه للمسافرين..أمن وسلامة المسافرين هما أولوية الشركة”.

قد يعجبك أيضاً

قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في بينساكولا

تطورات جديدة في دعوى ضد السعودية حول هجوم وُصف بالإرهابي بالولايات المتحدة

شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير

رعب على متن طائرة إسرائيلية بسبب رحلة إلى دبي.. ماذا حدث؟ (فيديو)

اغتال مسلحان متنافسة سابقة على لقب ملكة جمال الإكوادور

في وضح النهار .. اغتيال ملكة جمال بعد ارتباطها بزعيم عصابة سيئ السمعة! (فيديو)

نص العرض الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة

مكوّن من 3 مراحل .. نص العرض الذي سُلّم لحماس لوقف إطلاق النار في غزة

توزيع الحلوى عن روح الشهيد التركي بالقدس

هكذا احتفى الأتراك بالشهيد الذي طعن جنديا إسرائيليا في القدس (شاهد)

رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق

نص رسالة نعمت شفيق لشرطة نيويورك لفض اعتصام الطلبة المؤيدين لفلسطين

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior