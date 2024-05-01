الكويت .. هكذا خطط مواطن لتفجير معسكرات أمريكية قبل القبض عليه

ألقت السلطات في الكويت القبض على مواطن بتهمة بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لتفجير معسكرات أمريكية داخل البلاد.

وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، فإن المتهم “قام بنشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره على مواقع التواصل الاجتماعي دعماً له”.

وأشارت النيابة إلى أن “المتهم تعلم صناعة المتفجرات، وحرض متهمين آخرين على تعلمها، بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات الأمريكية”.

وأضافت أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين وجارٍ استكمال التحقيق.

وفي يناير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن وزارة الداخلية أحبطت مخططاً لخلية “إرهابية” كان يستهدف دور عبادة شيعية.

وتبذل الكويت جهوداً كبيرة وبارزة في مكافحة الإرهاب، بالشراكة مع عدد من حلفائها وأصدقائها بالمنطقة ودول العالم، من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع، فضلاً عن سن تشريعات وقوانين تجرم الإرهاب.