أول فيديو يظهر حمل الأميرة رجوة الحسين (شاهد)

نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لأول مرة معالم الحمل واضحة على الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني.

وكانت الأميرة رجوة الحسين تغادر أحد المحال التجارية في العاصمة الأردنية عمان، بحسب المقطع المتداول.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ملامح السعادة بدت واضحة على وجه الأميرة، التي غادرت متجر بيع مستلزمات الأطفال رفقة امرأة، لم يتم التعرف عليها.

الأميرة رجوة الحسين في أحد متاجر عمان 🤍 pic.twitter.com/34rROqcNxD — ⚜️ ROYAL | رويال ⚜️ (@calm_933) May 1, 2024

حمل الأميرة رجوة

وقال الديوان الملكي في بيان أول أيام عيد الفطر المبارك، إن الأمير الحسين (30 عاما)، وزوجته رجوة (30 عاما)، ينتظران مولودهما الأول صيف العام الحالي، دون أن يكشف جنسه إن كان ذكراً أو أنثى.

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي تفاصيل:https://t.co/dAP45UTvAt pic.twitter.com/l8e9FrhIOE — RHC (@RHCJO) April 10, 2024

وتزوج الأمير الحسين من رجوة آل سيف (سعودية)، في حزيران/ يونيو الماضي، في حفل زفاف ضخم شارك فيه قادة ومسؤولون عرب وأجانب.

وعقد حفل الزفاف في قصر زهران بالعاصمة عمّان، مع مسيرة احتفالية للزوجين جابت شوارع العاصمة.