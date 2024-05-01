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أول فيديو يظهر حمل الأميرة رجوة الحسين (شاهد)

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حمل الأميرة رجوة

نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لأول مرة معالم الحمل واضحة على الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني.

وكانت الأميرة رجوة الحسين تغادر أحد المحال التجارية في العاصمة الأردنية عمان، بحسب المقطع المتداول.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ملامح السعادة بدت واضحة على وجه الأميرة، التي غادرت متجر بيع مستلزمات الأطفال رفقة امرأة، لم يتم التعرف عليها.

حمل الأميرة رجوة

وقال الديوان الملكي في بيان أول أيام عيد الفطر المبارك، إن الأمير الحسين (30 عاما)، وزوجته رجوة (30 عاما)، ينتظران مولودهما الأول صيف العام الحالي، دون أن يكشف جنسه إن كان ذكراً أو أنثى.

وتزوج الأمير الحسين من رجوة آل سيف (سعودية)، في حزيران/ يونيو الماضي، في حفل زفاف ضخم شارك فيه قادة ومسؤولون عرب وأجانب.

وعقد حفل الزفاف في قصر زهران بالعاصمة عمّان، مع مسيرة احتفالية للزوجين جابت شوارع العاصمة.

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