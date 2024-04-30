من موقع عملية القدس.. شاهد ما فعله مستوطن متطرف مع مراسلة الجزيرة.. وخديجة بن قنة:”معتوه”

وطن – التقطت عدسة قناة “الجزيرة” أثناء بث مباشر محاولة إزعاج قام بها إسرائيلي على الهواء مباشرة، محاولا مضايقة مراسلة القناة القطرية “نجوان سمري” بوقاحة كبيرة.

وتحولت قناة الجزيرة منذ بدء عملية”طوفان الأقصى” إلى شوكة في حلق الكيان الإسرائيلي وفضح جرائمه وكشف انهزامية جيشه الذي لا يقهر، مما دفع حكومة نتنياهو إلى محاولة تمرير قانون لمنعها من البث على الأراضي المحتلة.

مستوطن إسرائيلي يشوش على طاقم الجزيرة

وأظهر مقطع الفيديو مراسلة الجزيرة في القدس “نجوان سمري” وهي تقف في مكان طعن مواطن تركي لشرطي إسرائيلي بالقدس قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليه وتقتله.

أثناء إفادتها عن عملية الطعن في #القدس.. مراسلة #الجزيرة نجوان سمري وفريق القناة يتعرضون لمضايقات من أحد أنصار وزير الأمن القومي الإسرائيلي على مرأى من شرطة الاحتلال#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/KfoNkTYZjq — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 30, 2024

وبدت مراسلة الجزيرة محاطة بعدد من جنود الاحتلال وظهر أحد الإسرائيليين مرتدياً القبعة اليهودية ” الكيباه” وهو يزعجها ويحاول منعها من نقل الخبر على مرأى من شرطة الاحتلال.

وفي مشهد تال ظهر المستوطن الذي يزعم أنه صحفي وهو يقف أمام المراسلة ويحاول منعها من نقل الخبر ويغطي الكاميرا بيده اليسرى.

وكشفت المراسلة أن الشخص المزعج يعمل مع بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ويلاحق بالعادة الصحفيين الفلسطينيين من مكان إلى آخر.

وتحركت المراسلة من مكانها ولكن المستوطن المتطرف أصر على ملاحقتها والتشويش على عملها.

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خديجة بن قنة:”معتوه يفاخر بنذالته”

وفي معرض تعليقها على فيديو الواقعة الذي نشرته على حسابها في موقع إكس-تويتر سابقاً قالت مذيعة الجزيرة “خديجة بن قنة“:”هذا المعتوه يفاخر بنذالته.. وقف في وجه كاميرا الجزيرة محاولا مضايقة الزميلة على الهواء مباشرة برعونة منقطعة النظير”.

هذا المعتوه يفاخر بنذالته.. وقف في وجه كاميرا #الجزيرة محاولا مضايقة الزميلة @SimriNajwan على الهواء مباشرة برعونة منقطعة النظير ..

هؤلاء رجال بن غفير يشبهونه في الشكل والمضمون وفي الكذب أيضا فهذا المعتوه يشكر في تغريدته الأمن لأنهم حموه من الإرهابيين.

نجوان بمهنيتها وشجاعتها… https://t.co/C7Fgp1L10i — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) April 30, 2024

وأضافت الإعلامية الجزائرية: “هؤلاء رجال بن غفير يشبهونه في الشكل والمضمون وفي الكذب أيضا فهذا المعتوه يشكر في تغريدته الأمن لأنهم حموه من الإرهابيين.”

وتابعت أن “نجوان بمهنيتها وشجاعتها تحلت ببرودة أعصاب وصبر كبيرين وواصلت البث حتى النهاية”.

وكان الإسرائيلي “يديديا ابستين” الذي يزعم أنه عمل على فضح الإرهابيين قبل تنفيذ هجماتهم قد نشر تغريدة على حسابه في “إكس”-تويتر سابقاً قال فيها :”بينما كانت قناة الجزيرة تبث خبر الهجوم في القدس، وقفت أمام ميكروفونهم وقلت ببساطة الحقيقة عن الإرهابي-حسب وصفه-

وادعى أن مصور الجزيرة دخل عليه بالكاميرا وهدده السكان المحليون وقام رجال الشرطة بحمايته.

בפעם השנייה עצרתי לאלג'זירה את השידורים היום.

ערוץ שמסית נגד ישראל לא ישדר בין הרגלים שלנו!!!

עצוב שהממשלה רק מדברת והם ממשיכים לשדר כרגיל.

תודה רבה ללוחמי מג"ב שעמדו שם ולא נתנו לאף מחבל לגעת בי🙏🏻 https://t.co/3t746SGYpi pic.twitter.com/HIQzSWkQKZ — ידידיה אפשטיין (@yedidya_epstien) April 30, 2024

وكان سائح تركي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد طعنه جنديا إسرائيليا عند أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، الثلاثاء.

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ عملية الطعن هو السائح التركي حسن سكالانان (34 عاما)، وقدم إلى زيارة فلسطين قبل يومين فقط. فيما أعلنت عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح ما بين الطفيفة إلى المتوسطة.