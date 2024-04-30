حتى لا تفهمها إسرائيل “تهديدا”.. لماذا حذفت الأكاديمية العسكرية المصرية صور “الميركافا”؟

وطن – حذفت الأكاديمية العسكرية المصرية الصور التي نشرتها عبر حسابها على فيسبوك، والمنصات الأخرى للجيش، والتي تضمنت شروحاً حول دبابات ميركافا الإسرائيلية أمام رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بعدما أثارت الصور جدلاً واستهجاناً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وفسّر البعض، حذف الصور أنها رسالة من القاهرة حتى لا تفهم إسرائيل أن نشرها كان تهديدا لها لا سيما أن الفترة الراهنة تشهد توترات كبيرة جراء احتمالية شن إسرائيل اجتياحا لمدينة رفح ما يُشكل تهديدا للأمن المصري كما قالت السلطات هناك.

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الجيش المصري يستعرض نقاط ضعف دبابة الميركافا الصهيونية بحضور السيسي pic.twitter.com/ubpDkzAtGl — Mahmoud 🦷 (@Mahmoud20738) April 27, 2024

تفاصيل قصة صور الميركافا

وكانت الأكاديمية العسكرية، قد نشرت صوراً لزيارة السيسي، وتضمنت اللقطات جلسة يتلقى فيها أفراد من الجيش، محاضرة حول دبابة ميركافا الإسرائيلية.

وناقش السيسي خلال الزيارة، طلبة الأكاديمية العسكرية واستمع إلى آرائهم، بحسب وسائل إعلام مصرية.

تفاعل واسع

وأثارت الصور تفاعلاً وقال بعضهم إنها تحمل رسالة في توقيت نشرها، في ظل ما يدور من حديث عن استعداد الاحتلال لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تمكنت بإمكانيات متواضعة من تحييد مئات الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، منها العشرات من دبابات ميركافا.

في حين أثارت الصور استهجاناً لدى وسائل إعلام عبرية، خاصة أنها صادرة من مصر، التي وقعت اتفاق كامب ديفيد، وتلميحات إلى غضب مصري، بسبب تصاعد تهديدات الاحتلال باجتياح رفح.

كما أن زيارة السيسي للمكان وجولته فيه، اختفت منه صور الشاشة التي عرضت عليها دبابة الاحتلال، وظهر السيسي فقط خلال حديثه للجنود والضباط.

معنى ميركافا بالعبرية

والدبابة “ميركافا” تعني العبرية المركبة الحربية، واختير هذا الاسم للدلالة على أنها صُممت لتجمع بين خصائص عدة.

ولا تقتصر على أن تكون دبابة فقط، بل تتميز بمواصفات تجعلها من الدبابات الأكثر تحصيناً في العالم، والأقوى في أرض الحرب.