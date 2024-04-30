قاروة “بيبسي كولا” تجعل الإمارات مادة للسخرية.. أرادت الاحتفاء بـ”كشف أثري” فانقلب عليها

وطن – أثيرت سخرية واسعة من دولة الإمارات، بسبب “تاريخها الأثري المحدود” الذي يتمثّل في قاروة “بيبسي كولا”.

القصة بدأت بنشر وسائل إعلام شبه إماراتية وناطقة بلسان السلطات، خبرا عن عثور شخص إماراتي على قارورة بيبسي كولا مغلقة تحمل اسم دبي، وتعود للستينيات.

⛈ أمطار #الإمارات تكشف عن زجاجة "كولا" عمرها 62 عاما 📌 بعد عاصفة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات الأسبوع الماضي، عثر شاب في إمارة #الشارقة على زجاجة مشروبات غازية عمرها نحو 62 عاما. 📌 وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع إخبارية محلية، وجد الباحث في التراث علي راشد الكتبي،… pic.twitter.com/qnkSh624Pe — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) April 24, 2024

وفي تفاصيل الخبر، جرى اكتشاف القارورة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإمارات خلال الأيام الماضية، وقيل إن الزجاجة يعود تاريخها إلى الستينيات من القرن الماضي وتحمل اسم (دبي).

والقارورة التي عُثر عليها في تجويف بين الصخور، تبين – بعد تمحيصها – أنها من إصدار شركة دبي للمرطبات التي تأسست في العام 1958، وأن تاريخ الزجاجة يعود للعام 1962.

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سخرية واسعة من الإمارات

لم تمضِ الأمور كما أراد الإعلام الإماراتي، وتحول الأمر إلى مادة واسعة للسخرية من أن التاريخ الأثري الإماراتي يقتصر في قارورة بيبسي كولا.

وكتب الناشط أنيس منصور على منصة “إكس“: “خبر هام للضحك لمن يريد يضحك فقط”.

خبر هام للضحك لمن يريد يضحك 😜 فقط ⛈ أمطار #الإمارات تكشف عن زجاجة "كولا" عمرها 62 عاما 📌 بعد عاصفة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات الأسبوع الماضي، عثر شاب في إمارة #الشارقة على زجاجة مشروبات غازية عمرها نحو 62 عاما. 📌 وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع إخبارية محلية،… pic.twitter.com/4e3J4cToDY — أنيس منصور (@anesmansory) April 24, 2024

وقال الإعلامي أحمد حفصي:صحيفة البيان الإماراتية: “أكبر اكتشاف أثري في تاريخ دبي والإمارات ككل.. مواطن يعثر على قارورة بيبسي كولا تعود للستينيات.. لكم التعليق”.

صحيفة البيان الإماراتية!

أكبر إكتشاف أثري في تاريخ دبي و #الإمارات ككل

🚨مواطن يعثر على قارورة #بيبسي_كولا تعود للستينيات ! لكم التعليق ! pic.twitter.com/hmV83mlhGu — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) April 29, 2024

وسخر الناشط عماد حلمي: “ألف مبروك لدولة الإمارات.. اكتشاف تاريخي هام يقلب الأوساط العلمية”.

الف مبروك لدولة الامارات 🇦🇪

اكتشاف تاريخي هام يقلب الاوساط العلمية💥💥 الإمارات مواطن يعثر على قارورة بيبسي كولا😳 مغلقة تحمل اسم دبي ببطحاء الشارقة تعود للستينيات ..🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/i8RvzQqfMS — emad hamdy (@emadham35439271) April 28, 2024

وكتب حساب باسم “اللبنانية”: “ألف مبارك لدويلة الإمارات.. اكتشاف تاريخي هام يقلب الأوساط العلمية”.

ألف مبارك لدويلة الامارات

اكتشاف تاريخي هام يقلب الاوساط العلمية. الامارات مقلوبة رأساً على عقب بعد العثور على قارورة بيبسي كولا مغلقة تحمل اسم دبي ببطحاء تعود للستينيات.. pic.twitter.com/J0gqsFJqZ1 — اللبنانية (@lubnaneyya) April 28, 2024

وسخرت نجوى أيضا: “الإمارات تحتفي باكتشاف أقدم قطعة أثرية في البلاد.. زجاجة بيبسي كولا عمرها 62 عاما.. مبروك على هذا الاكتشاف العظيم.. الاكتشاف التالي جوال نوكيا”.