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قاروة “بيبسي كولا” تجعل الإمارات مادة للسخرية.. أرادت الاحتفاء بـ”كشف أثري” فانقلب عليها

بقلم
اكتشاف قارورة بيبسي في الإمارات

وطن – أثيرت سخرية واسعة من دولة الإمارات، بسبب “تاريخها الأثري المحدود” الذي يتمثّل في قاروة “بيبسي كولا”.

القصة بدأت بنشر وسائل إعلام شبه إماراتية وناطقة بلسان السلطات، خبرا عن عثور شخص إماراتي على قارورة بيبسي كولا مغلقة تحمل اسم دبي، وتعود للستينيات.

وفي تفاصيل الخبر، جرى اكتشاف القارورة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإمارات خلال الأيام الماضية، وقيل إن الزجاجة يعود تاريخها إلى الستينيات من القرن الماضي وتحمل اسم (دبي).

والقارورة التي عُثر عليها في تجويف بين الصخور، تبين – بعد تمحيصها – أنها من إصدار شركة دبي للمرطبات التي تأسست في العام 1958، وأن تاريخ الزجاجة يعود للعام 1962.

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سخرية واسعة من الإمارات

لم تمضِ الأمور كما أراد الإعلام الإماراتي، وتحول الأمر إلى مادة واسعة للسخرية من أن التاريخ الأثري الإماراتي يقتصر في قارورة بيبسي كولا.

وكتب الناشط أنيس منصور على منصة “إكس“: “خبر هام للضحك لمن يريد يضحك فقط”.

وقال الإعلامي أحمد حفصي:صحيفة البيان الإماراتية: “أكبر اكتشاف أثري في تاريخ دبي والإمارات ككل.. مواطن يعثر على قارورة بيبسي كولا تعود للستينيات.. لكم التعليق”.

وسخر الناشط عماد حلمي: “ألف مبروك لدولة الإمارات.. اكتشاف تاريخي هام يقلب الأوساط العلمية”.

وكتب حساب باسم “اللبنانية”: “ألف مبارك لدويلة الإمارات.. اكتشاف تاريخي هام يقلب الأوساط العلمية”.

وسخرت نجوى أيضا: “الإمارات تحتفي باكتشاف أقدم قطعة أثرية في البلاد.. زجاجة بيبسي كولا عمرها 62 عاما.. مبروك على هذا الاكتشاف العظيم.. الاكتشاف التالي جوال نوكيا”.

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