الرئيسية » الهدهد » شهامة نادرة لما فعله طبيب كويتي مع طفل فلسطيني هو الناجي الوحيد من أسرته (فيديو)

شهامة نادرة لما فعله طبيب كويتي مع طفل فلسطيني هو الناجي الوحيد من أسرته (فيديو)

بقلم
شهامة نادرة لما فعله طبيب كويتي مع طفل فلسطيني هو الناجي الوحيد من أسرته

قالت وسائل إعلام كويتية إن الدكتور “يعقوب العصيمي” أخرج الطفل “أحمد شبات”- الناجي الوحيد من أسرته ـ من غزة وتكفل بعلاجه واحتضانه ومرافقته.

وكان الطفل أحمد وهو من سكان بلدة بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة تعرض لقصفين. حيث استشهد والده ووالدته وشقيقه وآخرون من العائلة، فيما نجا هو وشقيقه الأصغر وعمره عامان، وباتت حياته في خطر إن لم يتم علاجه بأسرع وقت.

وأظهر مقطع فيديو للدكتور يعقوب وهو حديث التخرج، وهو يلهو مع الطفل أحمد بعد نجاح عملياته.

 

ومن المقرر أن توضع للطفل أطراف صناعية بعد انتهاء مرحلة الاستشفاء.

وعرف الدكتور العصيمي الذي كان يدرس في الأردن بإنقاذه لحياة طفلة كادت أن تفقد حياتها اختناقاً بغطاء زجاجة داخل إحدى المحلات التجارية في محافظة إربد في أيار مايو الماضي.

  • اقرأ أيضا:
شاب كويتي يوثّق دمار غزة من قلب القطاع ورسالة مؤثرة (فيديو)

وقال الطبيب الكويتي يعقوب محمد العصيمي الذي أنهى متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في تصريحات صحفية آنذاك: “بعد التخرج قررت الانتظار ثلاثة أيام للاستراحة من مشقة فترة الامتحانات الصعبة وبينما كنت في السوق لشراء حقيبة لحمل أغراضي والعودة للكويت صادفت حالة هذه الطفلة الحرجة”.

وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن ألف طفل في غزة أصبحوا مبتوري الأطراف منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد “غسان أبو ستة، جراح التجميل والترميم المقيم في لندن والمتخصص في إصابات الأطفال لصحيفة newyorker أن: “هذه أكبر مجموعة من مبتوري الأطراف من الأطفال في التاريخ”.

وقالت سلسبيل زيد، وهي طبيبة نفسية تعمل مع الأطفال والعائلات في المجمع. للمصدر إن العديد من الأطفال مبتوري الأطراف يعانون من “الاكتئاب والقلق وصعوبة التركيز والتململ والغثيان وصعوبة النوم ونوبات القلق واليأس”.

قد يعجبك أيضاً

قتل بالبطيء وانتهاكات مروعة.. منظمات حقوقية تدعو إلى ضرورة الوصول لمعتقلي الرأي بالسعودية

قتل بالبطيء وانتهاكات مروعة.. منظمات حقوقية تدعو إلى ضرورة الوصول لمعتقلي الرأي بالسعودية

شهامة نادرة لما فعله طبيب كويتي مع طفل فلسطيني هو الناجي الوحيد من أسرته

شهامة نادرة لما فعله طبيب كويتي مع طفل فلسطيني هو الناجي الوحيد من أسرته (فيديو)

من موقع عملية القدس.. شاهد ما فعله مستوطن متطرف مع مراسلة الجزيرة.. وخديجة بن قنة:"معتوه"

من موقع عملية القدس.. شاهد ما فعله مستوطن متطرف مع مراسلة الجزيرة.. وخديجة بن قنة:”معتوه”

لا توافق حماس على أي صفقة لا تتضمن وقف الحرب

لماذا لا توافق حماس على أي صفقة لا تتضمن وقف الحرب؟!

أم فهد العراقية وطلب خاص من محمد بن راشد قبل اغتيالها.. فيديو أحدث ضجة!

أم فهد العراقية وطلب خاص من محمد بن راشد قبل اغتيالها.. فيديو أحدث ضجة!

ساعات حاسمة قبل رد حماس .. "إما صفقة أو اجتياح رفح" وفق اسرائيل

ساعات حاسمة قبل رد حماس .. دعوات إسرائيلية لتدمير رفح ودير البلح والنصيرات “بالكامل”

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior