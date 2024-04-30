صلى الظهر في الأقصى واستشهد .. سائح تركي ينفذ عملية طعن في القدس (شاهد)

استشهد سائح تركي، وأصيب أحد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، جراء عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت قناة “كان” العبرية، إن عنصر الشرطة أصيب بجروح متوسطة جراء طعنه من قبل السائح التركي في الجزء العلوي من جسده.

وأظهرت لقطات مصورة استنفاراً لعناصر شرطة الاحتلال في موقع العملبة. فيما جرى نقل الشرطي المصاب إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية للعلاج.

🎥#عاجل| إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال بجروحٍ متوسطة جراء عملية طعن في البلدة القديمة بـ #القدس، وإطلاق النار على المنفذ. pic.twitter.com/sIqafOeUWw — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 30, 2024

وقالت وسائل اعلام عبرية ان السائح التركي وصل أمس الإثنين، عن طريق الأردن.

وبحسب مصادر فإنّ السائح أدى صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك ثم انطلق لتنفيذ عملية الطعن التي استشهد خلالها برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية.