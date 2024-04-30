رعب مسؤولين إسرائيليين من إصدار مذكرات اعتقال سراً.. هل تفعلها الجنائية الدولية؟

وطن – زادت المخاوف بين المسؤولين الإسرائيليين من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال سراً ضد قادة حكوميين وعسكريين، وقد يواجهوها عند سفرهم إلى دول أوروبية دون سابق إنذار.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن أحد أعضاء الفريق الإسرائيلي الذي يتولى الدعاوى القضائية الدولية في لاهاي، حذر من أن مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين ربما تصدر سراً، ولن يواجهوها إلا عند سفرهم إلى دول أوروبية دون سابق إنذار صريح.

وبحسب مصدر إسرائيلي، يمارس مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارسون الترهيب بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان ويحشرونه في الزاوية.

وأضاف المصدر: “يبقى السؤال ما هي مساحة الحماية الدبلوماسية التي سيمنحها وزير الخارجية أنتوني بلينكن عندما يصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء”.

وأشار إلى أن إحدى القضايا التي ستتم مناقشتها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل ستكون التهديد بمذكرات الاعتقال في لاهاي.

استعدادات إسرائيلية لقرار المحكمة

وتحدث مكتب نتنياهو الأسبوع الماضي، في إحاطات للصحفيين عن استعدادات في إسرائيل لاحتمال حقيقي للغاية بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريباً أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ومزاعم بالتجويع المتعمد في قطاع غزة”.

وذكرت الإحاطات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء أيضاً أن نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي أجريا مناقشات ساخنة حول هذه القضية، وأن رئيس الوزراء بدأ بعدهما ماراثوناً من المحادثات مع رؤساء الدول من أجل إحباط صدور أوامر الاعتقال هذه.

موقف نتنياهو

وكان نتنياهو قد قلل من جدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، أو ضد أي من مسؤولي حكومته، قائلاً إن قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن احتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، وغالانت، وهاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريباً بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب “جرائم حرب” بحق الفلسطينيين في غزة.