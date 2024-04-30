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ثروة إيلون ماسك تطير .. ربح في 5 أيام مبالغ لا يتخيلها أحد!

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ربحت أسهم شركة تسلا أكثر من 82 مليار دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، وهو ما يعني 16.8 مليار دولار زيادة في ثروة إيلون ماسك

ربحت أسهم شركة تسلا أكثر من 82 مليار دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، وهو ما يعني 16.8 مليار دولار زيادة في ثروة إيلون ماسك، حيث تقدر حصته فيها بـ 20.5% من أسهم الشركة.

وربح إيلون ماسك 37 مليار دولار خلال 5 أيام فقط، وفقًا لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، وتمكن من تجاوز مارك زوكربيرغ مالك “ميتا”، بعدما ارتفع صافي ثروته إلى 201.5 مليار دولار.

زيادة ثروة إيلون ماسك حيث ربح 37 مليار دولار خلال 5 أيام فقط
زيادة ثروة إيلون ماسك حيث ربح 37 مليار دولار خلال 5 أيام فقط

ويعدّ ذلك أكبر مكسب أسبوعي لإيلون ماسك منذ مارس 2022، قبل موافقته على شراء شركة “تويتر” مقابل 44 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في التاريخ.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت ثروة ماسك بنفس القدر الذي زادت فيه بعد صعود مذهل في عامي 2020 و2021.

وخسر إيلون ماسك لقبه كأغنى شخص في العالم، وتراجع إلى المرتبة الرابعة قبل أسابيع قليلة، إلا أنه الآن يقترب مجدداً من استعادة لقبه المفقود، حيث من المقدر أن تصل ثروته إلى حدود 200 مليار دولار وبفارق نحو ملياري دولار عن برنارد أرنو، وجيف بيزوس صاحبي المركزين الأول والثاني.

وتعتبر تسلا ثالث أكبر شركة يراهن المستثمرون على هبوط أسهمها ويمتلكون مراكز بيع على المكشوف فيها داخل الولايات المتحدة بعد “إنفيديا”، و”مايكروسوفت”.

وتبلغ إجمالي قيمة الأسهم المباعة على المكشوف في تسلا 18.53 مليار دولار، أو 3.97% من أسهمها.

كما أدت خطة الشركة التي يقودها إيلون ماسك لطرح نماذج أرخص إلى تخفيف بعض المخاوف بشأن تباطؤ نموها.

وجاءت بعد أسبوع مضطرب تميز بتسريح عدد كبير من العمال، وخروج المديرين التنفيذيين وتخفيضات الأسعار.

 

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ربحت أسهم شركة تسلا أكثر من 82 مليار دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، وهو ما يعني 16.8 مليار دولار زيادة في ثروة إيلون ماسك

ثروة إيلون ماسك تطير .. ربح في 5 أيام مبالغ لا يتخيلها أحد!

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