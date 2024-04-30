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تحرض على اغتصاب الأطفال.. قصة أغنية أغضبت المغاربة وانتهت بحبس مطربَين (فيديو)

بقلم
سجن مطربي راب

وطن – أصدرت محكمة مغربية، حكما بسجن مطربيّ “راب”، لمدة عامين لكل منهما، بسبب أغنية أطلقاها على موقع “يوتيوب”، اعتبرتها السلطات ومنظمة معنية بحقوق الأطفال، أنها تحرض القصر على “الدعارة أو البغاء”.

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس شمالي البلاد، بسجن الشابين، عقب إدانتهما بتهمة “تحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية والمشاركة في ذلك”.

مطالبة بحذف الفيديو

يأتي هذا فيما نقل موقع “هسبريس” المحلي، عن مصدر مطلع، أن المحكمة طلبت في مقتضى الحكم بحذف الفيديو من موقع يوتيوب.

الأغنية التي أغضبت السلطات

وكانت أغنية “شر زيدي كبي أتاي”، ومعناها “اسكبي الشاي”، قد حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال بضعة أيام.

وأثارت الأغنية غضب الكثير من النشطاء والجمعيات الحقوقية، التي اعتبرتها “تتضمن دعوات للاغتصاب والاعتداء على الأطفال”.

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من جانبها، قالت رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي” (أي لا تلمس طفلي) في تصريحات صحفية، إن منظمتها “لم تكن طرفا” في الدعوى القضائية.

وأضافت أن المنظمة طالبت فقط بحذف الأغنية من منصات التواصل الاجتماعي.

“دفاع عن محتوى الأغنية”

وكان مؤديا “شر كبي أتاي” قد دافعا، عبر ظهور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، عن محتوى الأغنية الخاصة بهما.

وزعم المطربان أن عباراتها “تم تأويلها بشكل خاطئ، وأنها لا تحرض على اغتصاب القاصرات، بل ترسل رسائل تحذيرية إلى الآباء”.

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