إصابة مباشرة.. مسيرة حوثية انتحارية تفجر سفينة كانت في طريقها لإسرائيل (فيديو)

وطن – عرضت جماعة الحوثي اليمنية مشاهد من استهدافها لسفينة كانت في البحر الأحمر متجهة إلى موانئ إسرائيل، بطائرة مسيرة.

وأعلنت الجماعة ليل، الاثنين، استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة CYCLADES في البحر الأحمر، وسفينة إسرائيلية بالمحيط الهندي.

ونشر الإعلام الحربي للحوثيين مقطع فيديو يظهر “مشاهد استهداف سفينة “CYCLADES” بطائرة مسيرة والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأحمر”، حيث أظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق المسيّرة.

فيما أبانت اللقطات اللاحقة (المأخوذة من الطائرة) كيف توجهت المسيرة بشكل مباشر إلى السفينة ويسمع في خلفية الفيديو أصوات تكبير.

وقالت جماعة الحوثي في بيان نشره الناطق العسكري باسمها العميد “يحيى سريع” على حسابه في موقع “إكس”، إن القوات المسلحة اليمنية نفذت انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين ، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح.

وأضاف البيان أن “القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذوا عملية مشتركة استهدفت سفينة في البحر الأحمر وكانت الغصابة دقيقة بفضل الله” وفق نص بيان سريع.

ووفق البيان الذي نشر باللغتين العربية والإنجليزية فإن استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة وذلك بتوجيهها إلى ميناء أم الرشاش في 21 ابريل الجاري، باسلوب الخداع والتمويه بإدعاء توجهها إلى ميناء آخر.

إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانىء فلسطين المحتلة فأصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية.

ويشن الحوثيون هجمات منذ نوفمبر/تشرين الثاني في البحر الأحمر وخليج عدن فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

وبدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية، الاثنين، أيضًا إنها دمرت طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين، كانت تحلق باتجاه مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وطراد تابع للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشر على حسابها في موقع “إكس”-تويتر سابقاً: “تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

April 29 Red Sea Update

Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 30, 2024