نفق مفخخ لـ”القسام” يبتلع قوة اسرائيلية دخلته .. صور لمعدات وأسلحة الجنود بعد التفجير

عرضت قناة الجزيرة، مساء الإثنين 29/4/2024، مشاهد حصرية حديثة، تكشف قيام مقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بتفخيخ نفق قبل دخول قوة إسرائيلية إليه وتفجيره فيها، والسيطرة على معدات وأسلحة الجنود القتلى والمصابين .

وتضمنت الصور استخدام مقاتلي القسام عبوات “قفازية”، والتي دخلت حيز الاستخدام للمرة الأولى في طوفان الأقصى.

ويبدو أن النفق المفخخ كانت له وظيفة محددة، وهي أن ينفجر في جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن خطط مقاتلو القسام لأن يصبح كمينا.

ومع قرب انتهاء الشهر السابع على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تكثر كتائب القسام من الاعتماد على الكمائن، مبدية قدرة على التكيف مع تبدلات ساحة القتال.

وقال قيادي في القسام للجزيرة إن تجهيز الكمائن يتطلب بالضرورة خبرة في التعامل مع المواد المتفجرة، وتكييف ما هو متاح من وسائل قتالية ليلائم مسرح العمليات.

ولنجاح الكمين لا بد من جهد استخباراتي دقيق يتيح معرفة أساليب عمل الخصم ومساراته.

كيف يتم بناء الكمائن؟

وبحسب القيادي في القسام، يتم بناء الكمائن على 3 مراحل:

الأولى: استدراج العدو إلى منطقة الكمين، وما يتطلبه ذلك من قدرة على استقراء أفعال وردود أفعال القوة المعادية. الثانية: تمويه وإخفاء الشراك الهندسية لتفادي اكتشافها. الثالثة: انتظار اللحظة المناسبة في المكان الأكثر دقة لتفعيل الكمين.

وقبل بضعة أسابيع كشفت كتائب القسام عن تفاصيل العبوة القفازة للمرة الأولى.

ويقول القيادي في القسام إنها عبوة مضادة للأفراد تنشر شظاياها دائريا لتحقيق أعلى معدلات إصابة ممكنة.

ومساء الإثنين، 29/4/2024، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين في كمين نفذته كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، مساء الأحد 28/4/2024.

#عاجل| بعد كمين لـ #كتائب_القسام أمس .. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وإصابة ثالث بجراح خطيرة وسط قطاع #غزة. pic.twitter.com/dK5SzUtuSs — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 29, 2024

ومساء الأحد، ذكر موقع “روتر” الإسرائيلي أن 3 جنود اسرائيليين قتلوا، فيما أصيب 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

ولفتت القسام إلى استخدام مقاتليها في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ “إف-16” كانت أطلقت على المدنيين ولم تنفجر.