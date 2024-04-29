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مشاهد مروعة لأعاصير عنيفة ضربت الولايات المتحدة.. ضحايا دمار كبير

بقلم
أعاصير الولايات المتحدة

وطن – لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في أعاصير عنيفة اجتاحت جزءا من السهول الكبرى بوسط الولايات المتحدة.

وبعد تسجيل 78 إعصارًا معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، أحصي 35 إعصارًا آخر من شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

في بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ أربعة أشهر.

في الوقت نفسه، سُجِّلت أضرار كبيرة في بلدة سالفر الصغيرة التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر.

مشاهد توثق الكارثة

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، منازل بالعشرات مدمرة بالكامل ومركبات محطمة.

من جانبه، حض مكتب شريف مقاطعة موراي على عدم التوجّه إلى البلدة.

وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية الأحد، وبينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير.

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انقطاع الكهرباء

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل في تكساس، وأكثر من 30 ألف منزل في أوكلاهوما، وفق موقع “باور أوتج”.

ومن المعروف أن الأعاصير ظاهرة جوية يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة، خاصة في وسط البلاد وجنوبها.

لكن من النادر جدا أن تتالى الأعاصير الكبيرة، وفق خبراء الأرصاد الجوية.

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