مشاهد مروعة لأعاصير عنيفة ضربت الولايات المتحدة.. ضحايا دمار كبير

وطن – لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في أعاصير عنيفة اجتاحت جزءا من السهول الكبرى بوسط الولايات المتحدة.

وبعد تسجيل 78 إعصارًا معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، أحصي 35 إعصارًا آخر من شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

The Dollar Tree distribution center in Marietta, Oklahoma took a pretty hard hit from last night’s tornado! #okwx #Tornado #Oklahoma pic.twitter.com/FS8LtNTgNx — WorldNews (@FirstWorldNewss) April 29, 2024

في بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ أربعة أشهر.

How many billions have gone overseas in the last 4 years? How many more are pledged? Almost 75 billion? I bet the good folks in Oklahoma, Nebraska and Iowa could sure use access to that kind of funding and aid right now. Let's not forget Maui and other places in the last 4… pic.twitter.com/03XTllFeUz — Croxxed Out (@FLCons) April 28, 2024

في الوقت نفسه، سُجِّلت أضرار كبيرة في بلدة سالفر الصغيرة التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر.

مشاهد توثق الكارثة

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، منازل بالعشرات مدمرة بالكامل ومركبات محطمة.

Drone video from Sulphur, Oklahoma after a strong #tornado hit the town head on last night#okwx pic.twitter.com/w7D2zgCzKv — Jordan Hall (@JordanHallWX) April 28, 2024

من جانبه، حض مكتب شريف مقاطعة موراي على عدم التوجّه إلى البلدة.

وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية الأحد، وبينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير.

اقرأ أيضا:

انقطاع الكهرباء

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل في تكساس، وأكثر من 30 ألف منزل في أوكلاهوما، وفق موقع “باور أوتج”.

ومن المعروف أن الأعاصير ظاهرة جوية يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة، خاصة في وسط البلاد وجنوبها.

لكن من النادر جدا أن تتالى الأعاصير الكبيرة، وفق خبراء الأرصاد الجوية.