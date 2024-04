مشاهد مروعة لأعاصير عنيفة ضربت الولايات المتحدة.. ضحايا دمار كبير

وطن – لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في أعاصير عنيفة اجتاحت جزءا من السهول الكبرى بوسط الولايات المتحدة.

وبعد تسجيل 78 إعصارًا معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، أحصي 35 إعصارًا آخر من شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

في بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ أربعة أشهر.

