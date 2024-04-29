كمين المغراقة .. ضربة القسام المؤلمة تُجبر إسرائيل على الاعتراف بما حصل لجنودها

بعدَ صمتٍ رسمي استمر 24 ساعة، اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعتراف بمقتل ضابطين في كمين نفذته كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، مساء الأحد 28/4/2024.

وقال جيش الاحتلال في بيان على منصة إكس، إن “الرائد عيدو أفيف 28 عاماً من كرميئيل، والرائد كالكيدان مهاري 37 عاماً من بيتح تكفا، قتلا في معارك وسط قطاع غزة”.

كما اشار الجيش إلى إصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، دون تحديد ظروف الحادثة.

#عاجل| بعد كمين لـ #كتائب_القسام أمس .. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وإصابة ثالث بجراح خطيرة وسط قطاع #غزة. pic.twitter.com/dK5SzUtuSs — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 29, 2024

وقال جيش الاحتلال في البيان، إن أحد الجنود القتلى من لواء “يفتاح” والمصابين الآخرين من قوات الاحتياط، أحدهما من لواء “كرملي”، مما يشير إلى احتمال أنهما قتلا في الكمين.

ومساء الأحد، ذكر موقع “روتر” الإسرائيلي أن 3 جنود اسرائيليين قتلوا، فيما أصيب 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

كمين المغراقة .. “بضاعتكم ردت إليكم”

وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

ولفتت القسام إلى استخدام مقاتليها في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ “إف-16” كانت أطلقت على المدنيين ولم تنفجر.

🔻#عاجل | #كتائب_القسام: مجاهدونا يستدرجون قوة صهيونية مؤللة ويوقعونها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة #المغراقة وسط قطاع #غزة. pic.twitter.com/hI6tmmN4P7 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 28, 2024

وجاء كمين “القسام” بعد يوم واحد من إعلان جيش الاحتلال دخول الفرقة 99 إلى قطاع غزة، وأسبوع على دخول فرق القتال الاحتياطية “يفتاح” (679) و”كرملي” (2) إلى القطاع، وتكليفها بمسؤولية منطقة الممر الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وهو الموقع الذي حدثت فيه عملية القسام.

ونشرت كتائب القسام، اليوم الاثنين، صورة احتوت على عبارة “بضاعتكم ردت إليكم”، وتحتها مثلث أحمر ودبابة مشتعلة، وفي الأسفل كتبت “كمين المغراقة”، في إشارة إلى العملية التي نفّذتها الأحد.

استخدمت كتائب القسام في #كمين_المغراقة صواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات F16 على منازل في قطاع غزة لكنها لم تنفجر. pic.twitter.com/m7QTdm7N20 — رضوان الأخرس (@rdooan) April 29, 2024

وواصلت الكتائب دك قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في محور نتساريم بقذائف الهاون، وفق ما أعلنته اليوم.

و”نتساريم” هو اسم لمستوطنة إسرائيلية كانت مقامة في وسط قطاع غزة قبل إخلائها والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة الفلسطينية، في عملية سميت في إسرائيل “خطة فك الارتباط الأحادية”.

والمستوطنة كانت واحدة من 21 مستوطنة تشكل مجتمعة ما يسمى مجمع مستوطنات “غوش قطيف” على أرض القطاع.