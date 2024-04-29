قطر تواجه “البعوض المرعب” بـ 3 آلاف حملة رش بتقنية “الرش الضبابي”

وطن – على خلفية الضجة التي أحدثتها منشورات القطريين عبر مواقع التواصل بشأن “البعوض الغريب” الذي يغزو البلاد وأثار الفزع وتسبب بدخول البعض للمستشفى، أعلنت وزارة البلدية التحرك وتنفيذ 3 آلاف حملة رش بتقنيات متقدمة في جميع أنحاء الدولة.

وخلال الأيام الماضية اشتكى العديد من القطريين، من انتشار البعوض بشكل غريب في منازلهم، وقوة لدغاته التي تستدعي في بعض الأحيان إلى دخول المستشفى، وأدلى كثيرون بشهادات تؤيد نفس الأمر.

جالس أسولف مع أحفادي وفجأة أحسست بألم في الجفن وعلى الخد وبعد شويه وجدت بروز واضح مكان الألم وبعد التحري عرفت أنها لسعات بعوض .. سؤالي لوزارة البلدية هو لم نعهد بالبعوض في قطر فمن أين أتانا البعوض؟ وكيف ستتم حمايتنا منه؟ @albaladiya — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) April 28, 2024

البعوض الغريب يستنفر البلدية

وبعد الضجة التي شهدتها منصات التواصل القطرية ووسط التساؤلات عن الأسباب وراء هذه الظاهرة الغريبة على الدولة الخليجية، أعلنت وزارة ممثلة بالبلديات أنها نفذت بمختلف مناطق الدولة أكثر من 3 آلاف حملة رش لمكافحة الحشرات.

نفذت وزارة البلدية ممثلة بالبلديات بمختلف مناطق الدولة أكثر من 3 آلاف حملة رش لمكافحة الحشرات، وذلك بتقنية "الرش الضبابي"، كما قامت البلديات بتلبية مختلف طلبات الجمهور لخدمة مكافحة الحشرات عبر تطبيق عون أو الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصال الموحد.#وزارة_البلدية #قطر — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) April 28, 2024

وأوضح بيان للبلدية أن ذلك يأتي بتقنية “الرش الضبابي”، كما قامت البلديات بتلبية مختلف طلبات الجمهور لخدمة مكافحة الحشرات عبر تطبيق عون أو الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصال الموحد.

كما نشرت وزارة البلدية القطرية أرقامها لطلب خدمة مكافحة الحشرات، والتواصل مع الوزارة بطرق مختلفة إلكترونية وسهلة.

لطلب خدمة مكافحة الحشرات، يرجى التواصل مع وزارة البلدية من خلال:

* تطبيق عون

* مركز الاتصال الموحد هاتف رقم 184

* الموقع الإلكتروني: https://t.co/NZMbZx0QT6 📲 لتنزيل التطبيق:https://t.co/glfcerl338#وزارة_البلدية #قطر pic.twitter.com/dYjJpkClbr — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) April 28, 2024

ما سر انتشار البعوض بقطر؟

وذهبت بعض التفسيرات لهذه الظاهرة إلى ربطها بهطول الأمطار في الآونة الأخيرة خاصة في البر والعزب ومناطق الزراعة، وسكان الوكرة والوكير والمناطق التي حولها.

وكانت وزارة الصحة العامة في قطر نوّهت إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً ساهمت في زيادة توالد البعوض في البلاد، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري.

القضاء على 70% من البعوض 🦟 في قطر 🇶🇦 السيد راشد المنصوري مدير إدارة

شؤون الخدمات في بلدية الريان: • المياه الراكدة في المناطق البرية

تسبّبت بانتشار البعوض وهو "شي عادي"

• 70 % من البعوض المنتشر تم القضاء عليه @albaladiya | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/oHpwwdTcbD — نديب قطر (@NadeebQa) April 28, 2024

بينما عزا مسؤولون قطريون السبب إلى زيادة انتشار البرك وتجمعات المياه المتخلفة عن الأمطار وسط الأحياء السكنية.

ولكن في تفسير مختلف تماما يشير لوجود “نظرية مؤامرة” محتملة، رأت الدكتورة القطرية مريم بنت راشد الخاطر أن سر انتشار البعوض هو سبب مرتبط ربما بتدخل جيني.

وأوضحت في مقال لها بصحيفة “الشرق” القطرية، أن ذلك يمن أن يحدث من خلال إطلاق بعوض معدل وراثيا وذكور عقيمة بتقنيات معالجة بالإشعاع كالأسلوب الكيميائي العلاجي الذي استخدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمكافحة الآفات الحشرية في قطاع الزراعة.

وأعلنت أمريكا منذ سنوات بحسب الخاطر، إطلاق أكثر من 2 مليار ذكر بعوض معدّل وراثياً في كاليفورنيا، وفي فلوريدا تم إطلاق 750 مليوناً منه بهدف تقليل اللادغ الناقل للأمراض.