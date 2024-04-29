غلق فرع لشركة ستاربكس في الأردن.. احتفاء واسع بثمار حملات المقاطعة

وطن – أظهرت صور التُقطت لفرع شركة ستاربكس في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، مدى تأثير المقاطعة التي انطلقت تضامنًا مع غزة وتنديدًا بدعم بعض الشركات العالمية للحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.

ووثقت صورة حديثة التقطت للمتجر، وهو مغلق الأبواب، ومغطى زجاجه بشكل كامل، بخلاف مشهد وثقته صور بالأقمار الصناعية للفرع وهو يكتظ بزبائنه في وقت سابق، يعود لما قبل الحرب على غزة.

المشهد قدّم دلالة واضحة حول جدوى المقاطعة، التي تنقذ على صعيد واسع، ومنذ فترة طويلة خلال الحرب على غزة.

احتفاء واسع في الأردن

وتحول هذا المشهد إلى مصدر للاحتفاء بين الكثير من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.

ستاربكس اللويبدة ودع البطولة

عاش الشعب الأردني العظيم pic.twitter.com/eGRNFW1noW — جِهَاْدٌ (@jehad_abusukkar) April 28, 2024

وبعدَ ثبات صفِّ المُقاطعين..

تم إغلاق ستاربكس – فرع اللويبدة

ففي النهاية يفوزُ التابعين لنهجِ الصامدين، الصابرينَ على بأسِ الظالمين🔥 دام عِزُّكِ يا بلاد!🇯🇴 pic.twitter.com/jbl8i04gXJ — ساج 𓂆 | رضيّ الله عنها وأرضاها🫶🏻 (@sajeda1512) April 29, 2024

#اليوم | إغلاق فرع ستاربكس في اللويبدة في عمان بعد خسائره الكبيرة نتيجة مقاطعة الشعب الأردني للشركات الداعمة للاحتلال. pic.twitter.com/WbLy6EKELS — شباب لأجل القدس – الأردن (@4jerusalem) April 28, 2024

مقاطعكم تدعم اخوانكم بغزة اليوم ستاربكس اللويبدة بكرة ما يضلي فرع بالاردن انتو النشامى انتو اردنية ودم اخوانكم بفلسطين مش رخيص 🇯🇴🇵🇸 pic.twitter.com/IX8HE8WB4B — sнατнα 🇯🇴 (@_sxr1) April 28, 2024

حملات المقاطعة

وكان نشطاء في العديد من الدول العربية والإسلامية، قد أطلقوا دعوات واسعة إلى مقاطعة كافة الشركات التي يشتبه في دعمها لإسرائيل، بما في شركة ستاربكس.

وتمتلك سلسلة مقاهي ستاربكس أكثر من 1900 متجر في 11 دولة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، ويعمل بها أكثر من 19 ألف شخص.

تضرر ستاربكس من المقاطعة

وفي خطوة جاءت تأثرًا بحملات المقاطعة التي أطلقت في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، قررت مجموعة الشايع العاملة في مجال البيع بالتجزئة في منطقة الخليج، وصاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط، تسريح أكثر من ألفين من العاملين.

وقالت مجموعة الشايع في بيان: “نتيجة للظروف التجارية الصعبة المستمرة على مدى الأشهر الستة الماضية، اتخذنا قرارا مؤسفا وصعبا للغاية بخفض عدد الزملاء في مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.