عصابة محترفة في سلطنة عمان سَطَتْ على 30 منزلاً .. شاهد ماذا سرقت!

سقطت عصابة محترفة في السرقة مؤلفة من سبعة لصوص في يد الشرطة العمانية، بعد أن نفذت سلسلة عمليات ناجحة أسفرت عن سرقة 30 منزلًا في سلطنة عمان.

عصابة محترفة من 7 وافدين بيد الشرطة العمانية

وقالت شرطة عمان السلطانية، في بيان، الاثنين، إن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على سبعة وافدين من جنسية آسيوية؛ لارتكابهم 30 سرقة من منازل في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي من القبض على سبعة وافدين من جنسية آسيوية لارتكابهم (٣٠) سرقة من منازل بمحافظتّي مسقط وجنوب الباطنة.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/pmojjBWPIE — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 29, 2024

وأوضحت الشرطة أن الأسلوب الإجرامي للعصابة يتمثل في مراقبة واستهداف المنازل، ليتم التسلل إليها ليلًا، وسرقة المجوهرات والمقتنيات الثمينة منها.

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة عددًا من المجوهرات الذهبية الثمينة التي تمت استعادتها من اللصوص السبعة.