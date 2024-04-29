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عصابة محترفة في سلطنة عمان سَطَتْ على 30 منزلاً .. شاهد ماذا سرقت!

بقلم
عصابة محترفة في سلطنة عمان سرقت 30 منزلاً

سقطت عصابة محترفة في السرقة مؤلفة من سبعة لصوص في يد الشرطة العمانية، بعد أن نفذت سلسلة عمليات ناجحة أسفرت عن سرقة 30 منزلًا في سلطنة عمان.

عصابة محترفة من 7 وافدين بيد الشرطة العمانية 

وقالت شرطة عمان السلطانية، في بيان، الاثنين، إن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على سبعة وافدين من جنسية آسيوية؛ لارتكابهم 30 سرقة من منازل في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.

وأوضحت الشرطة أن الأسلوب الإجرامي للعصابة يتمثل في مراقبة واستهداف المنازل، ليتم التسلل إليها ليلًا، وسرقة المجوهرات والمقتنيات الثمينة منها.

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة عددًا من المجوهرات الذهبية الثمينة التي تمت استعادتها من اللصوص السبعة.

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