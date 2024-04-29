ضحة في أمريكا.. لحظة اعتقال مرشحة رئاسية شاركت في احتجاجات مؤيدة لغزة

وطن – وثّق مقطع فيديو، لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية مرشحة الرئاسة جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس.

وقال المتحدث باسم حملة ستاين لشبكة “سي إن إن”، إنه تم توقيف المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن.

BREAKING: Jill Stein and her Campaign Manager and Deputy Campaign Manager, Jason Call and Kelly Merrill-Cayer, have been arrested at Washington University in St. Louis while supporting a protest against WashU’s ties to the war on Gaza.

Video from @KallieECox pic.twitter.com/rkUYC9b5Qx — Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) April 28, 2024

وأضاف المتحدث في تصريحاته: “لسنا على علم بأي اتهامات في الوقت الحالي”.

وكانت ستاين قد شاركت في الاحتجاج لدعم الطلاب الذين نصبوا مخيماً، وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى تتخلى جامعة واشنطن عن علاقاتها بشركة بوينغ وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، من بين مطالب أخرى.

رسالة للفلسطينيين

وقالت مرشحة حزب الخضر في مقطع مصور تم تسجيله قبل توقيفها، إنها تدعم الطلاب وحقوقهم الدستورية في حرية التعبير.

Jill and others were attempting to deescalate with police before they began arresting people: https://t.co/uC0ArmvnTM — Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) April 28, 2024

وأضافت: “سنقف هنا صفاً واحداً مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية”.

من جانبه، صرح ديفيد شواب، مدير الاتصالات لحملة جيل ستاين الرئاسية، بأن المرشحة حاولت تهدئة الوضع بين المتظاهرين والشرطة، لكن قوات الأمن لم تكُن متجاوبة وبدأت الاعتقالات بعد فترة وجيزة.

مرشحة رئاسية محتملة

يُشار إلى أن جيل ستاين (74 عاماً) أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أنها ستسعى للحصول على ترشيح حزب الخضر في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد ترشحت سابقاً للرئاسة في عامي 2012 و2016.

وقالت خلال الإعلان عن حملتها، إنها تريد أن تقدم للناخبين خياراً خارج نظام الحزبين الفاشل، وتحدثت بشكل مفصل عن قضايا تتعلق بتغير المناخ والشرطة والتعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية والرعاية الصحية والهجرة والإجهاض.

انتفاضة الجامعات

وفي 18 من أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك.

ويطالب المحتجون، إدارة الجامعة بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.