بعد بن غفير ووزير التعليم.. ثالث وزير إسرائيلي يتعرض لحادث خلال 4 أيام

وطن – تتوالى الإصابات المفاجئة التي تضرب وزراء إسرائيليين في غضون أربعة أيام فقط، على نحو يثير استغرابا على صعيد واسع.

فقد أفادت تقارير، بتعرض عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، لكسر في قدمه، ونقله للمستشفى.

وزير مجلس الحرب " غانتس " يخضع لعملية جراحية في ساقه في مشفى تل هشومير في تل أبيب بعد إصابته اليوم نتيجة حادث سقوط من على دراجه امام منزله لا تنسوه من دعواتكم pic.twitter.com/fwH6KRam1Z — طوفان الأقصى (@Afcq1954) April 29, 2024

وقالت إن غانتس أصيب بكسر في قدمه أثناء جولة له في مستوطنة “ياد مردخاي” في غلاف غزة.

وأضافت أنه جرى نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

غانتس ثالث وزير يتعرض لإصابة

غانتس هو ثالث وزير إسرائيلي يتعرض لحادث في غضون أيام قليلة، ما بدأ يُشكل حالة من الحيرة والاستغراب في صفوف الإسرائيليين وحتى خارج إسرائيل.

تحطم سيارة وزير التعليم الإسرائيلي

فقبل يومين فقط، تحطّمت سيارة وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال حاييم بيتون، القدس، وأصيب والده بجروح خطيرة نتيجة لحادث السيارة التي كان يقودها ابنه.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الحادث وقع في القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

فيما ذكرت شرطة الاحتلال أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

حادث المتطرف بن غفير

كانت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد انقلبته سيارته، قرب مكان عملية طعن في الرملة.

لحظة انقلاب سيارة بن غفير

pic.twitter.com/ZHy0HLjiht — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) April 26, 2024

وأدى الحادث إلى إصابة بن غفير وابنته وسائق السيارة وأحد حراسه الأمنيين وسائق السيارة الأخرى المشاركة في الحادث.

وبينت هيئة البث الإسرائيلية أن سيارة الوزير إيتمار بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.