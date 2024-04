ضجة في أمريكا.. لحظة اعتقال مرشحة رئاسية شاركت في احتجاجات مؤيدة لغزة

وطن – وثّق مقطع فيديو، لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية مرشحة الرئاسة جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس.

وقال المتحدث باسم حملة ستاين لشبكة “سي إن إن”، إنه تم توقيف المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن.

BREAKING: Jill Stein and her Campaign Manager and Deputy Campaign Manager, Jason Call and Kelly Merrill-Cayer, have been arrested at Washington University in St. Louis while supporting a protest against WashU’s ties to the war on Gaza.

