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استجابة لطلب إسرائيلي.. مصر تحذف صورا لتدريبات على ضرب “الميركافا”

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استجابة لطلب إسرائيلي.. مصر تحذف صورا لتدريبات على ضرب "الميركافا"

وطن – قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن منصات رسمية مصرية قامت بحذف صور لدبابة الميركافا الإسرائيلية ـ التقطت أثناء تدريب للجنود المصريين كان يتابعه السيسي ـ للتدريب على كيفية ضربها واعتراضها، بعد اتصالات إسرائيلية مع قادة كبار في الدولة.

وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قد زار مركز العمليات الخاص واطلع على بيان تدريبي، يتعلق بدراسة نقاط الضعف في أنظمة الدفاع للدبابة الميركافا التي تعتبر فخر الصناعة الإسرائيلية.

وتسببت الصور والفيديوهات الرسمية التي نُشرت للسيسي داخل «الأكاديمية العسكرية المصرية» خلال زيارته المفاجئة، بأزمة مع إسرائيل، على خلفية إبرازها لقطات تتضمّن شرحاً للقدرات الحركية لدبابة «الميركافا» الإسرائيلية، وعيوبها.

وسلطت معظم وسائل الإعلام في إسرائيل الضوء على هذه الزيارة للرئيس المصري، واعتبرت هذا التدريب بمثابة تهديد ضمني سافر لإسرائيل بعدم اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

نشر متعمد

ونقلت الصحيفة المقربة من حزب الله عن مصدر مصري وصفته بالرفيع، أن نشر هذه اللقطات «كان متعمّداً لإرسال رسالة واضحة إلى الداخل الإسرائيلي بأن مصر لديها القدرة على الحرب وتدرس باستمرار الأسلحة الإسرائيلية بشكل تفصيلي».

وأضاف المصدر أن نشر هذه اللقطات «جاء للرد على التصريحات الإسرائيلية التي تكررت حول عدم استعداد مصر للجوء إلى خيار عسكري وعدم قدرتها على خوض حرب مع تل أبيب، مهما بلغت حدة التحركات الإسرائيلية».

الرسالة وصلت

ولفت المصدر إلى أن «الرسالة وصلت بالفعل وبالتالي لم يكن هناك مبرّر لاستمرار بقاء الصور».

وتابع أن الحذف «جاء استجابة لاتصالات جرت على مستويات عسكرية عليا، بعد إبراز الإعلام الإسرائيلي لها»، مشيراً إلى أن «مصر لم تجد أي مشكلة في ذلك، وسط تواصل عمليات التنسيق المصرية – الإسرائيلية حول أمور عدة».

وباتت دبابة ميركافا مثار سخرية بعد اصطيادها من قبل “كتائب القسام “و”سرايا القدس” بقذائف بدائية الصنع مثل قذيفة الياسين 105.

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