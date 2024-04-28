الرئيسية » حياتنا » وشم على صدر أم فهد العراقية أثناء فحص الطب الشرعي للجثة يثير جدلا (شاهد)

وشم على صدر أم فهد العراقية أثناء فحص الطب الشرعي للجثة يثير جدلا (شاهد)

بقلم
وشم على صدر أم فهد بعد اغتيالها

لا يزال اسم مشهورة مواقع التواصل العراقية “أم فهد” يتصدر منصات التواصل بالعراق والوطن العربي، بعد إعلان خبر اغتيالها على يد مسلح مجهول، الجمعة.

وكانت الداخلية العراقية أعلنت العثور على جثة “أم فهد” وبها آثار طلقات نارية وملطخة بالدماء، داخل سيارتها في منطقة “زيونة” بالعاصمة بغداد.

ليصبح اسم المشهورة العراقية الأكثر بحثا عبر محركات جوجل، وسط تساؤلات عن القاتل وهويته وملابسات الحادث الذي قلب البلاد.

جثة ام فهد.. ووشم على صدرها

وبينما يتداول النشطاء تصريحات قديمة وفيديوهات لأم فهد، على خلفية حادث اغتيالها، انتشرت صورة جديدة لجثتها أثارت الجدل، وزعم ناشروها أن الصورة ملتقطة من داخل مصلحة الطب الشرعي أثناء فحص الجثة.

الصورة التي رصدتها (وطن) ولم تنشرها أي جهة رسمية ـ يتم تداولها على نطاق واسع ولم يتحقق من صحتها ـ تظهر وشم طبع على صدر أم فهد العراقية.

ويتضح أن كلمة الوشم على صدر أم فهد هي “بنت الشيوخ”، العبارة التي أثارت جدلا واسعا بين جمهور البلوجر العراقية التي قتلت بنيران مسلح مجهول.

وبينما حاول البعض تفسير معنى كلمات الوشم أو ما يشير إليه والتعليق عليه، استنكر الكثيرون استباحة حرمة الموتى وتسريب هذه الصور من داخل الطب الشرعي، إن كانت صور تخص بالفعل جثة أم فهد.

وفي هذا السياق دون أحد النشطاء مستنكرا:”وين الخصوصية المهنية للطب؟” وتابع ساخرا:”الكادر بالطب العدلي لو ماخذين سلفي بالمرة.”

وعلى نفس الخط قالت فاطمة أحمد:”على أي أساس يتم تصوير حدا ميت وقت الفحص الطبي وتنتشر صوره؟! شهالبلد هذا؟!”.

وكتبت زينة:”لا حول ولاقوة الابالله العلي ماكو حرمة للموت.”

اغتيال البلوجر العراقية أم فهد

وكانت لقطات مأخوذة من كاميرات المراقبة كشفت كيف أقدم المسلح المجهول بدراجته النارية على اغتيال أم فهد، في حادثة تكررت عدة مرات مؤخرا بالعراق وسط الانفلات الأمني هناك.

ويظهر القاتل بحسب هذه المشاهد وهو يقترب من منزل “أم فهد” قبل أن يتوقف في مكان قريب ومن ثم يترجل ويتوجه مشيا على الأقدام حيث كانت البلوجر العراقية تهم بالنزول من سيارتها.

وأسرع القاتل من خطواته وفي يده المسدس ويفتح باب السيارة، حيث كانت الضحية تجلس في مقعد السائق، ومن ثم يمكن ملاحظة ضوء شبيه بذلك الذي يخرج عند إطلاق الرصاص، قبل أن يغادر المكان مسرعا، ليعثر على أم فهد بعدها جثة هامدة داخل سيارتها.

قد يعجبك أيضاً

رقص معلاية سلطنة عمان

“رقص معلاية” مثير في مهرجان ثقافي بسلطنة عمان يثير الغضب (فيديو)

وشم على صدر أم فهد بعد اغتيالها

وشم على صدر أم فهد العراقية أثناء فحص الطب الشرعي للجثة يثير جدلا (شاهد)

البرلمان العراقي يقرّ قانون تجريم العلاقات المثلية والمتحولين جنسيا

“الغرب يدعم الشذوذ” .. العراق يتحدى الضغط الأمريكي ويقر قانون مكافحة الشذوذ الجنسي والدعارة

السيسي ومحمد بن زايد watanserb.com

لماذا تُضحي بكل هذه المليارات؟.. سر استماتة الإمارات لمنع سقوط السيسي

أحمد الزرّاع يفتي انّ العمل بقناة العربية حرام ورواتب العاملين بها حرام

داعية سعودي: العمل بقناة العربية حرام ورواتب العاملين بها حرام (فيديو)

محمود عباس

محمود عباس من الرياض: “لإسرائيل الحق في الحصول على الأمن الكامل وهذا واجبنا”! (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior